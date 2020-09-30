台美共同宣布合作搶攻新南向基建、能源開發

強化台美在印太戰略合作，美國財政部與我財政部已在美東時間9月17日簽署合作備忘錄，台美雙方30日共同宣布成立「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，後續將分別成立工作小組展開對話，2020年秋天就會展開首次對話。未來將由雙方政府、民間企業「四方」合作，到新南向、中南美洲我友邦國家，搶攻基礎建設、公共工程和能源開發。

行政院30日下午13時舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」說明會，國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）共同出席，宣布此一台美合作重大訊息。

對於台美財政部洽談過程中，雙方曾觸及擬共同成立一個基金，或以投資銀行等各種可能形式，以財務來支持投資新南向、中南美洲支邦國家的基礎建設或能源開發。財政部次長阮清華表示，目前先確立成立一個合作架構平台，至於後續執行細節仍待台美雙方進一步研商。

「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」成立後，台美雙方後續將分別成立跨部會的「工作小組」，就雙方合作事宜進一步討論，並採動態調整。未來雙方將共同發掘新南向、中南美洲國家可以合作的基礎建設和能源項目，並由政府引介民間企業投入適合項目。

亞洲開發銀行（ADB）估算，亞洲基礎建設的需求相當龐大，2016～2030年間計算金額高達26兆美元，商機相當龐大。

蔡英文總統上任以來力推新南向政策，2017年8月在「對外經貿戰略會談」宣布將成立35億美元的專案融資基金，協助新南向國家推動基礎建設和重大發展計畫，行政院隨後啟動跨部會研議；而美國因應中國大陸的「一帶一路」計畫，自2018年10月起，也與日本、澳洲等國合作，投資印尼等東南亞國家基礎建設。

2019年7月間，美國財政部國際市場事務代理助理部長蘇騏（Mitchell Silk）訪台時，雙方已就此議題展開洽談，日前台美經濟及商業對話「會前會」，美國務院次卿柯拉克及行政院副院長沈榮津、蘇建榮等進一步洽談。

官員表示，美國結合日本、澳洲瞄準亞洲市場基礎建設商機，提供合作計畫聯貸案，藉以提高在印太地區的存在感，相當於「美國版」的一帶一路戰略。

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