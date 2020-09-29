民間建案引進外勞 勞動部駁回

營造業大缺工，內政部向勞動部提案，希望開放私人住宅、商辦等一定條件民間營造建案，可以合法進用外勞。勞動部29日召開會議審查，多數委員認為內政部應做好評估再提案，全案遭駁回。



勞動部29日上午召開「跨國勞動力政策協商諮詢小組」討論內政部提案，內政部政次花敬群指出，由於國內營造業缺工情況嚴重，國人投入意願不高，在疫情後、建設爆發時代，更需要移工協助。



因此，內政部規劃基地面積在5千平方公尺以上或樓地板面積在2萬平方公尺以上二擇一，及工期在1年半以上一般住宅、商辦大樓等營造建案可以引進移工，在提案中更舉例，為了不要讓缺工影響到都更計畫，更應當引進外勞。



勞動部發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，會議上雙方討論相當熱絡，就連資方也有正反不同意見。他轉述，有學者認為，如果要讓民間建案可以引進移工，就應比照農業發展模式，要先完整地進行營造業勞動市場人力公司調查，進行影響評估，「要有更精準的分析再來談開放」，同時也有學者質疑，「營造業缺工嚴重，但數據上服務業缺工更嚴重」，難道服務業也可以引進外勞？



勞方委員認為，內政部提案內容不夠完整，且民間工程延宕原因很多，不能全部歸咎於缺工。資方委員也認為，如果這次開放民間建案，跟過往營造業審查標準不同，「缺乏公益性」，且如果以樓地板面積來計算，實務上恐有難度，因此建議內政部再找營造公會討論。



最後經勞資學政四方討論做出結論，政策諮詢小組決議需重新評估這項提案，並要求內政部針對營造業人力供需進行完整評估；請營建署提供缺工業者名單，由勞動部進行本國勞工專案媒合；未來依專案媒合的成效，請營建署思考從公益性角度出發再行提案。