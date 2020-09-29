台經院：8月製造業景氣燈號 轉黃藍燈

台灣經濟研究院29日公布2020年8月製造業景氣概況，整體製造業景氣信號值11分，景氣燈號結束先前連續五個月呈現衰退的藍燈，轉為代表低迷的黃藍燈。台經院景氣預測中心分析，就景氣信號分數來看，8月信號分數已連續兩個月走高，廠商對景氣看法也較先前調查樂觀，顯示製造業景氣明顯復甦。



值得注意的是，該調查從細部產業觀察，除了金屬基本業、運輸大類景氣燈號持續維持衰退的藍燈，其餘大多數產業已回到景氣持平的綠燈，反映出疫情期間電子業獨強的不均衡現象，其他產業現在也跟上復甦腳步。而原本就表現強勁的電腦、電子產品及光學製品大類，細類資料儲存媒體業則是領先所有產業，亮出疫後以來第一顆代表景氣揚升的黃紅燈。



台經院觀察，8月呈現衰退的藍燈比重由7月的62.8％減少至52.01％，低迷的黃藍燈由15.92％增加至22.76％，持平的綠燈由21.28％增加至24.22％，而代表揚升的黃紅燈比重為1.01％，這是過去數個月未曾見到的復甦跡象。



台經院指出，觀察近期主要國家的經濟表現，美國、歐元區同步上修第二季經濟成長率，且自6月開始，隨著各國陸續重啟經濟活動，美、歐零售銷售年增率轉為正向，進出口年減幅度多呈逐月縮小態勢，加上主要國家的製造業採購經理人指數多已回到擴張區間，顯示全球經濟正從疫情危機緩步復甦。



台經院也分析國內產業最新進度指出，美國擴大華為禁令，迫使華為緊急向國內廠商下單備貨，加惠台灣相關產業，加上時序進入電子終端產品備貨旺季，帶動出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率擴大，均有助於拉抬經營環境面、原物料投入面與需求面指標表現。



但台經院也提醒，近期歐洲疫情再度爆發，顯示在疫苗尚未問世前，疫情仍具高度不確定性，加上美國新一輪財政刺激方案至今尚未通過，這些恐導致美歐需求繼續回升的力道減弱，進而影響全球經濟復甦的腳步。