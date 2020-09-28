分析》景氣谷底真的過了？

好不容易亮了顆綠燈，這代表景氣復甦了嗎？國發會副主委鄭貞茂28日樂觀地表示，景氣谷底已過，第四季的經濟成長率有機會超過3％。

這一波景氣谷底真的過去了嗎？恐怕還很難說，依近期每次循環約四年來看，上一波谷底落在2016年2月，距今已逾四年，這一波循環谷底應該過去了，是該邁入一個新的擴張期（expansion）了，但是受疫情干擾，這個推論顯然已不能成立。

雖然8月亮綠燈，但看看構成燈號的九項指標，表現差的指標仍占三分之一，包括非農就業、批發零售餐飲以及出口，都只得一分或兩分。而目前生產、出口還有正成長，很大一個原因是美國對華為實施管制禁令所衍生的提前拉貨效應，而這個效應即將消失；加以各國疫情反覆，美國大選混亂不已，美中貿易戰持續動盪，這些風險都將為未來的國際景氣投下不可測的變數。而只要國際景氣翻雲覆雨，台灣經濟就不可能平靜無波。

因此，我們實在無法只憑8月的一顆綠燈就做出這麼明確的判斷，平心而論，國內景氣最壞的時刻是否已經過去？景氣是否已走過谷底？目前都還言之過早。再者，從國內各業處境看來，傳統產業仍在寒冬，上萬畢業生仍在家韜光養晦不願出來尋職，無薪假的人數也是反覆不定時有增減，這都說明當前景氣依舊膠著，這顆綠燈既非東風，也非春燕。

人物側寫》景氣記者會感性道別… 鄭貞茂：燈號很給我面子

國發會副主委鄭貞茂即將前往陽明海運出任董事長，28日特別出席景氣記者會和媒體道別。他表示，戰士沒有選擇戰場的權利，蘇院長要他去陽明海運當「台灣的艾科卡」，他會全力以赴。

既是選擇在景氣記者會道別，他就細數任職兩年一個月期間的燈號變化，初期一直亮黃藍燈，直到去年11月才升至綠燈，原想就綠燈一直亮下去，未料疫情於年初漫天蓋地而來，又重返黃藍燈，所幸臨走前又亮綠燈，他笑稱：「這燈號，很給我面子。」

鄭貞茂於2018年9月～2020年9月在國發會任職期間總計亮了18顆黃藍燈，1顆藍燈，5顆綠燈，由於待得不夠久，任內也尚未認定出景氣循環的峰、谷，依一個循環約四年而言，他說：「我在國發會大約待了半個循環。」

鄭貞茂在國發會除了主管景氣，也督導國發基金，他表示兩年來鬆綁投資限制，協助新創業者有不錯的成果，他滿意的說：「兩年前國發基金淨值五千多億（5,696億），現在有七千多億（7,732億），國發基金幫國家繳了一張不錯的成績單。」

他臨別許願：「希望本月綠燈不要曇花一現，更希望日後還能亮出黃紅燈、紅燈。」