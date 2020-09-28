5指標偏悲觀 9月CCI投資股市指數創新低

中央大學台灣經濟發展研究中心發布9月消費者信心指數（Consumer Confidence Index，CCI）總數為71.6點，幾近持平僅小幅上升0.27點，其中「投資股市時機」創歷史新低紀錄的35.3點，該中心認為，主要因股市表現與經濟表現脫鉤。

台經中心表示，這次調查六項分項指標，二項指標上升，四項指標下降。上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，9月119.85點，較上個月上升10.95點。上升幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」的39點，較上個月上升0.15點。

下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」的35.3點，較上個月下降4.7點。下降幅度第二是「未來半年國內就業機會」的68.65點，較上月下降2.65點。下降幅度第三是「未來半年國內經濟景氣」的83點，較上月下降1.85點。下降幅度最少是「未來半年家庭經濟狀況」的83.8點，較上月下降0.3點。

從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

「購買房地產時機」指標為118點，較上月上升19.5點。「目前健康狀況」指標為100點，較上月上升2.3點。「預期健康狀況」指標為96.2點，較上月上升2.3點。

9月CCI由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力與台灣房屋協辦，調查期間為9月18日至22日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,856位台灣20歲以上民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。