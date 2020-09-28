動滋券330萬人領取 已催出21.5億交易額

教育部今天指出，動滋券截至24日已有330萬餘人領取，目前累計204萬多筆交易，總抵用金額新台幣9.6億元，創造出實際交易總額達21.5億元，對帶動運動消費產值提升達到預期效益。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

關於因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，教育部在書面報告提及振興運動產業，包含體育署提供運動抵用券方案匡列20億元，發放400萬份500元面額動滋券，可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業，使用期限自民國109年8月8日至110年1月31日。

教育部指出，截至24日已領動滋券人數共330萬9792人，合作業者超過7000家，完成204萬餘筆交易，交易金額21.5億元，抵用金額9.6億元，外溢效益超過11.8億元，帶動運動消費產值提升。

至於業者請款部分，教育部指出，定期辦理結算，累計已核撥業者3762家，共6.6億元。