供電６計畫半數卡關 學者籲核三延役救缺電

經濟部長王美花今日將赴立法院經濟委員會進行業務報告，令人憂心的是，報告中充裕平衡國內供電的六大電力開發計畫，就有興達燃氣機組改建因環評延宕，另台中與協和2大電廠共4部燃氣機組至今還卡在地方政府及環評審議，動彈不得，三大方案占台電總裝置容量19％，學者直言，政府若不盡快推動核三延役，蔡政府確保國內供電無虞的支票勢將跳票，全台供電將難以達到15％的法定備用容量率。

擬投入6,814億 2023年前陸續商轉

經濟部在業務報告指出，為充裕電力供應及降低區域電力供需失衡情形，正努力推動「通霄電廠更新擴建」、「大潭電廠增建」、「興達電廠燃氣機組改建」、「台中電廠新建燃氣機組」、「協和電廠更新改建」，以及「通霄電廠第二期更新改建」等六大計畫，總計先後要投入6,814億元，期望增加電力裝置容量1,823萬瓩，並在2023年前陸續商轉。

興達趕進度 中火協和仍卡在環評

六大計畫中，興達透過燃氣機組改建，增加390萬瓩的3部燃氣複循環機組延宕9個月才通過環評，經濟部官員私下說，晚了9個月通過環評，並不代表商轉時間只延9個月，要看修正情況，目前只能盡量縮短行政流程，努力趕進度。

台電主管更無奈指出，興達改建案至少過了，但中火與協和兩大電廠仍卡在環評，中火更因台中巿府強力杯葛，要求若依計畫新增2部燃氣機組，中火的4部燃煤機組就須除役。

盼以氣代媒 落實區域供電平衡

這六大電力開發計畫，從北部的協和、大潭，到中部的通霄，南部的興達陸續更新擴建，就是為配合核二、核三除役，落實增氣、減煤、展綠及區域供電平衡四大目標。其中，光算中火與協和更新改建，增加的520萬瓩裝置容量，便是目前核二、核三合計裝置容量的1.34倍，占台電總量10.8％。

淡大經濟系教授廖惠珠指出，從上述相關數據可知，若不盡快找到解決方案，蔡英文總統之前提出保證供電無虞的承諾很難達成，建議中央要務實，尊重之前以核養綠公投結果，先推動核三延役，由於核能電廠延役，須提前3年申請，也就是在2021年底前要提出申請；此外，地方政府如台中巿府也應想清楚，巿民究竟要什麼？非核、減碳如何務實達到？不能將問題全丟給中央處理，台灣才能避免陷入電力短缺，衝擊民生經濟的難堪處境。

（中國時報 王莫昀）