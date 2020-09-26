APEC財長會議：數位化成生存關鍵

亞太經濟合作（APEC）財政部長視訊會議25日晚間舉行，會後發表的21點聯合宣言指出，新冠肺炎疫情加速各會員經濟體的數位化，對許多企業的生存至關重要，特別是微型及中小企業及弱勢族群。宣言並強調，將持續強化因應數位化帶來的租稅挑戰。

我國是由財政部長蘇建榮率財政部、金管會及外交部同仁，出席此一視訊會議。會議由主辦國馬來西亞的財政部長札福魯（Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz）主持，主題為因應新冠肺炎疫情紓困與復甦階段的財政與貨幣政策及數位化發展的影響。

財政部26日指出，APEC財長聯合宣言強調，各經濟體為因應新冠肺炎帶來的重大衝擊，須考量在健康與經濟間取得平衡。為緩解個人及企業財務壓力，各國財金部門紛紛採行前所未見財政及貨幣措施，尤其關切微中小型企業等受影響最大部門與勞動者。並特別強調，將增進財政透明與永續，持續分享政策經驗，確保「強勁、平衡及包容的經濟復甦」。

據APEC秘書處發布的新聞資料顯示，財長聯合宣言共有21點，主要涵括全球與區域經濟、減緩疫情衝擊與復甦經濟的財政及貨幣措施、為金融整合與包容而推動數位化、災害風險金融與保險、戰略合作等。

聯合宣言表示，疫情已加速各經濟體的數位化發展，此對許多企業的生存至關重要，特別是微型、中小型企業及弱勢族群。同時，APEC財長認可數位工具的價值，與數位經濟在減緩疫情對經濟衝擊的角色。各國財長也歡迎APEC數位金融包容性的路徑圖，且注意到因社交距離措施而出現的新興非法融資風險。

有鑒於區域經濟嚴重低迷及疫情對財政永續造成的挑戰，APEC財長重申對提升租稅確定性與處理減稅、逃稅的承諾，並強調「20國集團暨經合組織稅基侵蝕及利潤移轉包容性架構」（G20/OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting）的重要性，以持續強化因應數位化所帶來的租稅挑戰。

財政部說，此一宣言將提報年底舉行的APEC領袖會議，展現具體貢獻。