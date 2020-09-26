抗疫疫苗埋變數！ 經濟復原路仍漫長

為了對抗疫情，全球疫苗研發競速，不過元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，即便疫苗成功問世，民眾未必有意願接種，甚至需要政府以龐大財政支出補貼，整體而言，全球經濟復原之路仍相當漫長。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）今年初爆發，為了避免疫情擴散，各國祭出邊境封鎖、社交管制，導致經濟活動急凍，想要經濟回穩，勢必得等到疫情平息。梁國源指出，考量到全球疫苗開發預計最快須至2021年中才能完成，只怕2020年底前，仍難以有效控制疫情。

梁國源接著表示，就算疫苗成功問世，民眾也未必有意願接種，恐怕還需要政府以龐大財政支出補貼，提供民眾接種誘因，進而達到群體免疫，經濟才有可能步上正軌。

梁國源也說，「K型復甦」會是疫情過後的全球經濟新風貌，就現況看來，後疫情時代全球經濟與金融市場發展並不平均（uneven），呈現贏家與輸家差距拉大的K型復甦（K-shape recovery），意味贏家組與輸家組影響力的相對大小，將決定復原樣態為長U型、短U型或L型。

綜觀全球經濟，梁國源指出，偏悲觀者認為疫情帶來的衝擊，可謂大蕭條以來之最，全球經濟復原需要更長的時間；若綜合總體經濟指標表現與現況發展來看，全球經濟走向長U型復甦的機率較高。

延伸閱讀

國產疫苗何時有？ 陳時中曝大約在「這時」

安啦！美新冠專家佛奇說可靠疫苗年底就有

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!