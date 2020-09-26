發票存載具難中獎？ 財政部：絕對更好中

有網友質疑，發票改存載具後就沒中過獎，財政部是否在搞鬼。財政部官員說明，中獎屬機率問題，且為鼓勵民眾用載具存發票，近年還增開不少雲端發票專屬獎，因此，「用載具發票絕對更好中。」

7、8月期統一發票昨天（25日）開獎，有網友在網路論壇抱怨，自從將發票存入載具，就再也沒中過獎，質疑是不是財政部在搞鬼，但也有網友跳出來，分享用載具存發票的中獎經驗，引發討論。

財政部官員說明，統計資料顯示，不印出紙本發票、用載具索取雲端發票，絕對更好中。發票獎項分兩種，第一種為一般發票獎項，包括大家熟悉的特別獎（1000萬元）、特獎（200萬元）至六獎（200元），另一種為雲端發票專屬獎，只有雲端發票可對獎。

財政部官員指出，一般發票獎項統計過去中獎率介於4.5%至5%左右，雲端發票專屬獎中獎率則為2%左右；由於以載具索取雲端發票，兩邊獎項都可對，不像紙本發票只能對一般獎項，因此用載具存雲端發票，中獎率絕對更高，若同時兩種獎項都中獎，還可選擇獎金高的一邊領獎。

財政部官員說，為節能省碳、無紙化，近年一直在鼓勵民眾索取雲端發票，除推出官方「統一發票兌獎」APP，讓載具歸戶更容易，同時也持續增開無實體發票獎項；7、8月期起雲端發票500元專屬獎增加10萬個，合計共有60萬個中獎機會，連同15組100萬元獎項、1.5萬組2000元獎項，雲端發票專屬獎獎項已有61萬5015個。

在載具使用習慣方面，財政部官員說，排除公用事業發票，在超商、超市等業者大力推動會員制趨勢下，這兩年「會員載具」使用占比大增，截至今年8月底已達28.6%，為最多民眾使用的載具類別，像全家、全聯、新光三越等「會員載具」發票量都不少。

使用占比其次的為共通性載具「手機條碼」，比重約21.76%，悠遊卡、一卡通等「電子票證載具」占比排名第三、為11.5%，接下來是信用卡，占比2.5%，使用「捐贈碼」將發票捐出去的比重為2.26%。

財政部官員表示，發票是否中獎為機率問題，用載具存發票，不僅可以減少紙張印出，也可避免發票遺失，將雲端發票歸戶到「統一發票兌獎」APP內，若幸運中獎，還可直接用APP線上領獎，把獎金匯入指定帳戶，免再跑一趟超商或金融機構領獎更方便。

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