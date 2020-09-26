要郵寄、帶口罩出入境？一表看懂現行規定！

國內新冠肺炎疫情趨緩，不少國人都有攜帶口罩出入境或郵寄口罩給海外親人的需求，財政部關務署指出，如果是攜帶口罩出境或是郵寄口罩出國，目前已無數量限制。

至於入境則有250片限制，若超出則要向海關紅線櫃台申報。而口罩進口方面，我國目前僅限一般申報方式進關、不能採用簡易申報方式，且必須檢附許可文件。

在今年1月～5月疫情嚴峻期間，經濟部國貿局、疫情指揮中心、關務署考慮到國人需求而訂定口罩出口管制。不過，隨著疫情趨緩，MIT國家隊口罩採定量徵用，加上實名制購買口罩也供應無虞，因此我國在6月1日解除口罩出口禁令。

然而，自今年7月以來，我國出現大量偽標MIT口罩情況，有不肖口罩商人進口中國大陸便宜口罩，將陸製口罩蓋上MIT鋼印、搖身一變成台灣口罩，還以高價兜售。

疫情指揮中心為加強口罩溯源管理，因此找上國貿局、關務署，盼訂定入境規範，避免山寨MIT口罩不斷增加。

我國在今年9月16日訂定攜帶口罩入境與進口兩大限制，如果是旅客攜帶超過250片口罩入境，不管是醫用或非醫用，都必須向海關申報並經由紅線櫃台通關，否則超出部分將一律沒入。

如果超出部分為醫用口罩，必須要向國貿局申請輸入許可，同時也要向衛福部食品藥物管理署申請醫療器材個人自用同意文件，等於要有兩項證明才能進我國海關。

至於超出部分若為非醫用口罩，只需向國貿局申請輸入許可，出示貿易局輸入許可號碼即可通關。

至於口罩輸入管制，按照關務署規定，自今年9月16日起不能再以快遞簡易申報方式進口，只能以一般報關方式。換言之，只要是郵寄來台的海外包裹內含口罩，海關將全數查扣。

關務署指出，目前抓到偽MIT口罩多為海外包裹方式進口，為加強管理口罩來源，我國要求所有進口的口罩必須要用一般正式報單申報，還要有國貿局輸入許可文件才能放行，若為醫用口罩則另外需要衛福部食品藥物管理署證明。

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