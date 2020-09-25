安全準備金明年要見底 健保勢在必漲？

衛生福利部今天召開健保總額協商會議，評估在人口老化影響下，最晚明年底健保虧損恐突破771億元，安全準備金也將低於1個月，達到調漲保費規定，今年11月將討論調漲明年費率。

衛生福利部全民健康保險會昨天起召開為期2天的健保總額協商會議，根據行政院核定，民國110年健保總額成長率範圍介於2.907%至4.5%，歷經10.5小時總算完成協商。

健保會執行秘書周淑婉下午在衛福部公布會議結論，她表示，這次牙醫門診、中醫門診及其他預算均達成共識，醫院及西醫基層部門對於部分協商項目仍有差距，將兩案併陳，由衛福部長陳時中決定。

健保財務連年短絀，虧損持續擴大，明年虧損狀況以及是否調漲保費，成民眾關注焦點。周淑婉指出，台灣受到人口結構老化帶動醫療服務需求增加，健保總額從107年約新台幣6853億元、108年7153億元，到今年已攀升至7526億元，財務缺口也持續擴大，截至今年底收支短絀預計將達676億元。

周淑婉說，明年若以總額成長率下限2.907%計算，健保短絀金額最晚明年底會達到771億元，安全準備金僅剩0.54個月，低於最低1個月標準，將符合調漲標準，財務面臨艱鉅挑戰。

周淑婉指出，由於明年健保費率涉及總額最後拍板數字，預計今年10月23日確認定案後，將陳報衛福部，11月20日就會召開會議討論費率，至於是否一併討論部分負擔調漲，將視健保署是否提案。

（中央社）