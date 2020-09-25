國產疫苗何時有？ 陳時中曝大約在「這時」

我國已於9月18日和未來分配疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，預計10月初付訂金，前疾管局長蘇益仁質疑，排名166順位的台灣，很可能到最後買不到疫苗。對此，衛福部長陳時中今天表示，申請截止日後共有156國參與，排名第166名是「魔神仔」還沒出來，他也說，目前不考慮購買中國製疫苗，國產疫苗則可望在明年5、6月出爐。

行政院長蘇貞昌日前赴立院針對美豬專案報告，強硬壓下農委會主委陳吉仲的麥克風，蘇揆今赴立院報告「紓困3.0」預算宇備詢，壓軸登場質詢的國民黨團總召林為洲，一上台便要求蘇揆不能再重蹈壓麥克風場面。

不料，蘇揆反譏林為洲是「老鳥」，重提藍委蔣萬安因忘記關麥克風，稱韓粉都不理性的話語被播放出來的往事，還用手遮嘴示範和衛福部長陳時中講悄悄話。

隨後，林為洲詢問我國和「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約後，將來可購買到的疫苗劑量，陳時中表示，目前有估計一個數量，但屬於保密階段，至於何時能買得到疫苗，連COVAX都不知道，這純粹是賣方市場，推估到明年中，才有可能轉變為買方市場。

林為洲追問，因此下訂金也不一定買得到？劑量多寡有無可能依照人口比例？陳時中回答，未來將和世界各國於同一個時間買到疫苗，合約裡頭並沒有清楚載明能買到多少劑量，COVAX稱公平地把疫苗分配給參與國家的3％人口是估計的量。

藍委溫玉霞則問，若排不到COVAX的疫苗，假設在安全前提下，有可能向大陸購買疫苗嗎？陳時中強調，安全是最優先考量，目前沒有規畫用公費購買中國製疫苗，過去對岸的藥物與疫苗問題很多，「那邊不敢注射的人也很多，還講到我們這邊來」。

至於國產疫苗何時出爐，陳時中說，目前已進入第一期臨床試驗，若順利的話，希望在明年第二季，也就是5、6月能提供國產疫苗。

（中時 趙婉淳）

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