中小企擴大投資 新增7企業注資34億元

投資臺灣事務所今（25）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添七家中小企業擴大投資34億元，包括豪力輝工業、京瀚科技、通筌實業、台農生物科技、京和科技、漢田生技及廣三水產。

「中小企業加速投資行動方案」目前已召開58次聯審，通過381家中小企業投資約1,617億元，帶來1萬5,832個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣3大方案已帶動670家企業投資約1兆1,181億元，預估創造9萬3,668個本國就業機會，後續尚有40家企業排隊待審。

豪力輝工業專業製造橫向銑頭、車銑刀座、B軸車銑頭、U軸搪削頭、虎鉗夾製具等產品，以自有品牌「HOLD WELL」行銷國際，亦對瑞士、日本、德國知名大廠進行OEM、ODM的服務，在生產技術上能與歐日大廠品牌並駕齊驅，多年來積極投入研究與新品開發，擁有領先業界水準，陸續取得多國的發明專利。為開發可符合航太加工需求的高精度、高剛性車銑五軸頭，同時打入高附加價值汽車與醫療產業鏈，計劃斥資8億元，在中部科學園區興建廠房，同時導入結合5G、AGV、MES等先進智慧化彈性製造生產設備，並投入IIOT的整合技術研發，期許成為臺灣的隱形冠軍企業。

京瀚科技主要營業項目為半導體設備服務，包含買賣、租賃、設備翻新與改裝，為福雷電子、GATE Semiconductor、矽品精密、京元電子等重要客戶供應生產設備與零件，亦積極投入半導體關鍵零組件研發，如「鎢金屬化學氣相沉積設備」等工程研究。因應加速對全球市場布局，計劃招募25名本國高科技人才，對臺擴大投資逾1億元，在新竹湖口鄉建立智慧工廠，導入智慧化機械與專屬ERP以及MES系統，為我國最具國際競爭力的半導體業，貢獻一份心力。

通筌實業為20多年經驗的塗裝及水轉印加工廠，技術適用於3D物件、各種材質以及不規則表面，常應用在汽機車、手工具傢飾及健康休閒等產業，行銷至日本以及歐美等國。由於現有產能已滿載，計劃斥資逾1億元，在彰濱工業區廠房打造智慧生產線、垂直式智慧倉儲設備，引入PMS與CIO系統，未來客戶端只需運用雲端技術傳送欲加工商品，透過3D掃描及3D列印完成素材後進行水轉印，全面提高製程規模與效能，強化海內外競爭力，將為國內創造12個工作機會。

台農生物科技以生產肥料及進出口為營業項目，主要應用於農業相關發展，同時開發永續農用材料，主力產品有高效複合肥、有機肥、有機化成肥料、生物肥料及免登資材等。為使國內農民減少化學肥料的使用，轉向友善耕作方式，以及開發穆斯林市場專用肥料，拓展新南向國家市場，計劃斥資約1億元，在屏東工業區及農業生物科技園區興建廠房，導入智慧化生產設備，以機器取代人力進行肥料堆疊，可降低人員作業風險，提高生產效率，兼顧產量與環境永續發展，將為國內創造15個就業機會。

京和科技主要提供半導體、太陽能、LCD、LED等產業超高純度氣體、化學品及特殊氣體供應系統，除滿足國內業者需求外，亦外銷至中國大陸、新加玻、泰國、越南及美國，合作對象包含知名的國際半導體大廠。為因應未來半導體業3奈米的投產，以及看好電子級CO2、食品級N2O及HCL市場需求，計劃招募50名本國員工，斥資逾6億元在雲林斗六市興建廠房，導入智慧化生產系統，如設備聯網監控、鋼瓶管理系統等，期許能提供產業界所信賴之產品，打造臺灣第一特殊氣體領導供應商。

漢田生技是液劑、晶凍保健食品製造廠的領導者，產品有功能性飲品、漢方保健食品、珍珠粉系列、龜鹿二仙精系列、蟲草元氣精系列等品項，同時提供客製化一站式保健食品服務，除提供國人食用外，亦外銷至美洲、歐洲、東南亞與中國大陸。由於現有員林廠其產能已滿載，看好全球營養保健市場持續穩定成長及保健食品需求增加，計劃招聘87名本國員工，斥資近6億元在彰化溪湖鎮興建2,500坪廠房，藉由智能化設備投入，將過去生產中的異常管理升級為預防性管理，有效提升食品品質與產值，擴大全球保健食品市場版圖。

廣三水產主要販售超低溫水產品，包括鮪魚類、旗魚類、魷魚秋刀魚類、其他深海魚類以及冷凍水產品加工與銷售，業務遍及全球30個國家，橫跨三大洋五大洲，全球量販店、連鎖餐廳都是銷售對象，如美國StarKist、法國Sapmer、泰國Thai Union等國際廠商。為提高水產品的附加價值，將斥資3億元在屏東東港鎮興建超低溫冷凍加工廠，同時導入智慧化機器設備，提升冷凍水產品加工技術，發展萃取技術，利用魚鱗、魚皮及魚骨部位研製保健食品及化妝品，除多角化經營外，亦可對水資源充分利用，將為國內創造更多就業機會。

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