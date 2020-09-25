全球金融中心榜 台北狂升33名 世界排名42

英國商業智庫Z/Yen Group與大陸綜合開發研究院今日聯合發布第28期全球金融中心指數（Global Financial Centres Index，縮寫GFCI），儘管受疫情重創，紐約仍保榜首，上海超越東京升上第3。上期慘跌41名到第75的台北強勢回歸，狂升33名，列世界第42。

GFCI分析包括政治穩定、監管環境、老手人才易招聘、生活品質、基礎設施、資本易得性、市場流動性、聲譽，以及文化多元性等方面對各城市進行評分，每年發布2次，上期是今年3月26日發布。台北上期由第34名大跌41名至第75。

Z/Yen執行董事麥內利（Michael Mainelli）表示：「這期報告顯示全球對主要金融中心的信心增強，但對其他中心的信心普遍下降。」他指出關於貿易、政治穩定與疫情帶給經濟影響的不確定性都對指數造成更大波動。

GFCI 28前20名分別是紐約、倫敦、上海、東京、香港、新加坡、北京、舊金山、深圳、蘇黎世、洛杉磯、盧森堡、愛丁堡、日內瓦、波士頓、法蘭克福、杜拜、巴黎、華盛頓DC、芝加哥。

（ 中時新聞網 王毓健）

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