紓困3.0追加2,100億 總預算累積達到4,200億

為追加2100億防疫紓困預算，行政院長蘇貞昌今赴立法院進行報告。蘇貞昌指出，2100億的預算追加，全數以舉債方式支應，其中383億用於包括疫苗研發在內的防治經費；另外1717億，用來辦理振興三倍券、企業貸款融資保證及營業用電補助。截至目前，這已是行政院推出的第3次防疫計畫，總預算累積已達到4200億。

行政院在日前拋出「紓困3.0」計劃案，今由蘇貞昌赴立法院進行預算的專案報告並備質詢。

蘇貞昌在報告中指出，截至9月24日止，全球確診武漢肺炎的人數達3100萬，死亡100萬；台灣確診509人，死亡7人，本土零確診已維持160天，國內疫情相對穩定。

蘇貞昌在報告中說，前兩次由立法院通過的2100億紓困預算，已執行1519億，代表政府審慎執行國家資源；但由於國際疫情依舊嚴峻，未見緩解，主要國家的經濟全都陷入負成長，國際經濟成長動能疲弱，而台灣高度依賴外貿，製造業、觀光業、傳統產業仍持續受到衝擊。

蘇貞昌進一步指出，三倍券的發放，及勞工與農漁民的生活補助，原先是規劃由年度預算，及已通過的防疫紓困預算來支應，但因預算仍不足夠，因而一併納編進此次2100億的特別預算。

至於預算項目，蘇貞昌表示，主要分兩大類，分別是防治經費383億、紓困振興經費1717億。

他說，在防治部分，主要是辦理疫苗研發與採購、發放防疫績效獎勵金與防疫補助金、徵購防疫物資及藥品、加強邊境檢疫與集中檢疫場所的運作、補助地方政府防疫工作。

蘇貞昌說，在紓困振興經費不障，主要辦理振興三倍券、企業貸款融資保證與營業用電補助、延長補助受創業者員工薪資、營運資金與研發經費。

（中時 朱真楷 、 姚志平）

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