連七紅 8月工業生產指數創新高

經濟部統計處23日公布，8月工業生產指數及製造業生產指數，分別為121.00及121.49，分別年增4.7％及5.29％，雙雙創下歷史單月新高，且連續7個月正成長，主因5G需求大增，加上華為禁令生效前拉貨效應所致。



經濟部預估，因前三季製造業表現亮眼，為連續七個月正成長，工業生產全年應可正成長無虞。



值得注意的是，在主要業別中，電子零組件業指數148.90，年增17.87％、連續9個月兩位數正成長，創歷史單月新高，其中積體電路業指數170.97，年增22.89％、連續10個月兩位數正成長，亦創下史上單月新高，主因遠距需求與華為禁令前強力拉貨所致。液晶面板及組件業指數則為114.68、年增7.56％，主因宅經濟及遠距商機持續帶動。



至於電腦電子光學製品業則創下歷年單月第二高，連續七個月正成長，成長主因遠距應用熱絡，伺服器、筆記型電腦等持續增產。



統計處副處長黃偉傑表示，電子零組件業及積體電路業因5G、通訊、高效能運算、物聯網等應用持續推展，加上遠距應用設備需求活絡，帶動晶圓代工、IC載板等生產上揚。



在傳統產業方面，統計處說，石油及煤製品業、紡織業、基本金屬業、金屬製品業及化學原材料業受肺炎疫情反覆拖累影響，市場需求續呈疲弱，加上部分產線進行維修，通通呈現年減2.68～24.75％。



展望9月，黃偉傑表示，隨各品牌行動裝置新品接續上市，加上5G通訊、高效能運算、物聯網等需求強勁，及遠距商機持續帶動相關產品生產續揚，且中國十一長假前將有備貨潮，可望挹注資訊電子產業生產動能，惟疫情持續籠罩全球，中美貿易戰及科技衝突未歇，後續動能恐受影響。傳統產業則因國內烯烴廠及鋼鐵大廠高爐歲修，將抑制生產表現。



統計處預估9月工業生產指數持續成長，年增率落在8至11％之間，這也讓今年第三季表現亮眼，預估第三季年增率落在5至6.0％之間。



黃偉傑補充，目前前三季表現亮眼，除非第四季出現兩位數衰退才會讓年增率由正轉負，因此推估全年正成長機率大。