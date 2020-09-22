前進歐盟 王美花：可聚焦機械、ICT、半導體

台灣22日首度舉辦「投資歐盟論壇」，歐洲經貿辦事處長高哲夫秀台語「愛拚才會贏」，歐盟有4億5,000萬人口單一市場，希望台歐雙方一起前進歐盟投資，一起拚經濟。經長王美花則表示，歐盟來台投資是台灣外資第一名，但台灣投資歐盟國家不多，台灣機械製造業、半導體產業、資通訊（ICT）很適合去歐洲投資，在全球變動中，歐盟是值得台灣信任的合作夥伴。

由歐洲經貿辦事處與經濟部、外交部共同舉辦的首屆「投資歐盟論壇」（EU Investment Forum）22日盛大登場，由歐洲經貿辦事處高哲夫（Filip Grzegorzewski）處長主持，除蔡英文總統應邀致詞，經長王美花、外長吳釗燮亦出席致詞，計吸引逾500人參加，不少知名台廠如台達電、億光、研華等都在列，歐洲駐台使節、工研院長劉文雄亦參與盛會。

高哲夫認為，在後疫情時代，全球都需要提早因應新的局勢，變局背後所反映的是新機會的誕生，正如新冠疫情的衝擊，凸顯各國的脆弱處，放大了國際供應鏈與貿易既存問題，卻也為台灣與歐盟企業提供了前所未有的合作機會。

高哲夫說，歐盟有4億5,000萬人口，且在歐盟境內，人、貨物、服務、金流都暢通無阻，和世界緊密連結，希望台歐企業一起前進歐盟投資，一起拚經濟。

王美花致詞時表示，去（108）年高哲夫向她提出論壇構想時有兩項初衷，說明論壇具有實質意義。首先，台歐盟過去在貿易往來密切，但在投資方面台灣企業赴歐投資比重仍有上升空間；其次，台歐盟企業有很高互補性，尤其在ICT、機械、半導體等領域皆有不少合作可能性。

在當前經濟變局下，王美花說，尋找及建立信任夥伴關係已成各國全球戰略性思考的關鍵，台灣與歐盟正可成為彼此好夥伴，經濟部非常樂意推動加深台歐雙邊投資經貿合作關係。

王美花指出，到不同國家投資都有資訊不足及需要克服的障礙等問題，這次論壇將是讓台灣企業可更深入瞭解歐洲投資環境的平台。她說，過去很多台灣企業家都反應，等歐盟簽證要很久，是到歐盟投資最大困擾，希望投資歐盟論壇不僅談大方向，也可以解決非常細節的執行問題。