首屆投資歐盟論壇登場 蔡英文：盼洽簽台歐投資協議

繼台美經濟對話「會前會」之後，台歐產官交流緊接著登場。總統蔡英文22日出席首屆「投資歐盟論壇」時表示，台灣已經準備好，成為歐盟在資通訊技術、生技、健康及智慧移動等方面主要合作夥伴，更希望未來能洽簽台歐雙邊投資協議，讓雙邊關係繼續向前推動。



這是第一次在台灣舉辦的投資歐盟論壇，也是台灣第一次和15個歐盟會員國代表，共同舉辦雙邊投資論壇，成為台歐產業合作的重要盛會。



蔡英文表示，儘管現今全球市場充滿不確定性，台灣仍積極擴展國際合作。台灣適時推出「投資台灣三大方案」，以提升投資人信心，截至9月，已收到650件申請案，吸引逾兆元台幣投資，並創造逾9.2萬個工作機會。



在防疫同時，台灣持續鼓勵投資，全球今年經濟成長率預測將萎縮5.1％，但台灣維持預估1.56％的成長率，居亞洲四小龍之首。



聯合國《2020年世界投資報告》預估，今年全球企業海外直接投資跌幅將高達四成，但台灣前七月核准外國人投資總額反較去年同期增加10.56％，顯示外商看好台灣是安全、可信賴的投資環境。歐盟到去年對台投資總額超過1兆元台幣（450億美元），占外國來台投資總額的四分之一，是台灣最大外資來源。



蔡總統認為，台灣和歐盟是緊密的投資夥伴，在風電產業中，已見到合作關係的成果。未來歐盟「適合歐洲的數位時代規範」前瞻策略，及台灣頂尖資通訊產業，將成為深化合作的基礎。她指出，台灣核心戰略產業，包括再生能源、數位產業等，符合歐洲產業發展方向，有助雙方未來合作。另後疫情時代醫療產業供應鏈，台灣有充足的設備，可以和歐盟業者在高端疫苗研發和生產、醫療器材和醫療口罩等防疫物資等領域共同合作。



台灣也已經準備好，成為歐盟在資通訊技術、生技、健康、智慧移動等產業的主要合作夥伴，這些都是台灣產業的強項。蔡英文呼籲，台歐雙邊在現有穩定基礎上，洽談雙邊投資協議，將成為日後成功的基石，她認為，雙邊投資協議是成功的關鍵，能讓百業在數位時代中繁榮興旺。目前台歐已奠定堅實根基，就看未來如何繼續推動。