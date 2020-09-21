8月電子產品訂單 創新高

8月外銷訂單連六紅，電子產品訂單金額創下歷年單月新高。經濟部統計處表示，在智慧型手機、遊戲機等消費性電子新品上市增溫的情況下，帶動晶圓代工、IC設計、記憶體、印刷電路板等接單暢旺，讓電子產品訂單年增28.2％，不僅連續七個月呈二位數正成長、也創下2010年6月以來、逾10年的最大漲幅。



值得注意的是，機械產品訂單金額為17.4億美元，年增7.0％、為第二個月正成長。統計處處長黃于玲指出，各國陸續解封復工，對機械設備投資增加，特別是印刷電路板、面板、半導體、自動化等科技機械設備接單成長，其中以來自美國的接單增加0.9億美元、中國大陸及香港增加0.8億美元較多，但是否會持續走紅，她認為還要再觀察一個月。



露出曙光的還有基本金屬製品，訂單金額為20.8億美元，年減2％。黃于玲解釋，雖然受疫情影響，市場需求仍弱，但國際鋼鐵價格上揚走穩，加上中國內需擴增，對我鋼品需求增加，致減幅連3個月收斂，預計在下個月有機會轉正。



資訊通信產品仍受惠於疫情帶動的宅經濟、遠距應用，讓筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等產品需求維持高檔，訂單金額132.3億美元，為歷年同月新高，年增26.4％，其中接自美國增13.6億美元、歐洲增8.7億美元較多。



另外，化學品訂單金額為12.9億美元，已連7個月雙位數負成長，年減20.1％。黃于玲指出，主要受到國際油價較去年同期跌幅仍大，加上海外同業產能開出，讓整體市場供過於求，產品價格仍處低檔。