「科學人」臉書粉絲團撤下農委會「萊克多巴胺」廣告案。農委會主委陳吉仲今天強調，絕沒提供萊克多巴胺可以增加收益、會有環保等字眼，在媒體宣導是為了澄清台灣豬沒用萊劑。

媒體報導，「科學人」雜誌官方粉絲團臉書近日刊登農委會防檢局委託的「萊克多巴胺-國內維持禁用規定」廣告後，引來罵聲，不久後撤下廣告。此事引起關注，農委會防檢局昨天說明，刊出廣告只是要澄清台灣豬不使用瘦肉精萊克多巴胺，以免網路謠言持續發酵。

陳吉仲今天進一步接受媒體聯訪時說，農委會官網「美豬美牛進口議題專區」有提供完整專業說明，包含萊克多巴胺安全容許量、國際標準、台灣如何訂定標準、相關產業輔導措施等。

他並說，農委會絕對沒有提供萊克多巴胺可以增加收益、然後會有環保（節省飼料）這樣的字眼，農委會只提供相關專業資料，為了宣導國內豬隻飼養沒有使用萊克多巴胺的政策宣導，「其他那些細節，應該要去問科學人，這裡要鄭重澄清，不能讓農委會在為了整個養豬產業在打拚，還遭受這樣莫名其妙的攻擊」。

他強調，農委會提供的就是這些專區上的專業資料，是任何專業人士可以檢視的資料，沒有提出引起爭議的字眼。

媒體提問，是否有提供刊出萊豬不好吃的字眼。陳吉仲說：「我們提供的資料就是在農委會網站專區上看到的資料，看有沒有那些字眼，沒有就不是農委會可以掌握的。」

他重申，網路再傳遞這種國內養豬業有使用萊克多巴胺不實訊息，農委會絕對不會有任何妥協，防檢局已經把每一件檢舉移送警政單位法辦，之後再有案件也會這樣辦，因為會影響豬農權益。

他還反問媒體，這樣謠傳下去，不就是證明還沒進口，台灣養豬產業就遭受影響，「這是最邪惡、最無法接受的一個可惡網路不實消息的攻擊」「難道農委會要束手無策嗎？不澄清清楚，受影響的是台灣豬農」。

「科學人」臉書粉絲團已貼出緊急啟事指這則廣告有違媒體倫理和科學精神，對未能善盡督導之責，鄭重道歉，並要求工作團隊撤下此篇發文、退回廣告費。未來將更謹慎，提供給社會大眾基於科學事實的資訊，不再接受類似的政令廣告，也虛心接受各界的監督。

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