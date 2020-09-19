一般住宅、商辦建案 擬有條件進用外勞

後疫時代拚經濟，行政院擬有條件開放一般住宅、商辦大樓建案進用外勞。據悉，勞動部將在29日召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，由內政部提案，建議開放樓地板面積2萬平方公尺或基地面積5,000平方公尺，也就是規模約100億元以上一般住宅、商辦大樓建案可進用外勞，此調整可增進用境外移工數上看3,000名。

政院高層官員表示，已取得跨部會共識，朝「有限度」開放一般住宅、商辦進用外勞方向研議，營造業外勞屬於補充性人力，開放後不但有助疫後拚經濟，也可促進本國勞工的就業機會。

至於開放門檻的設定，知情官員透露，是比照民間重大經建工程100億元以上可進用移工門檻，樓地板面積2萬平方公尺或基地面積5,000平方公尺以上二擇一，約百億元的一般住宅、商辦大樓建案。

官員指出，營造業缺工嚴重，主計總處統計缺工1.2萬人，目前全國引進外勞約71萬名，其中，政府重大公共工程引進外勞4,000多名，僅占0.48％，「有限度」鬆綁一般住宅、商辦大樓建案進用外勞後，增加2、3千名營造業移工。

為加速公共工程振興經濟，行政院主導下，3、4月二度修正公共工程聘僱外勞門檻，為近20年最大鬆綁。但營造業缺工太嚴重，不只是公共工程，一般建案都在「搶工人」，許多民間工地想要趁疫情後趕工也無工可用，包括營造業、不動產業都不斷向政府、立委陳情，盼開放一般住宅、商辦大樓進用外勞。內政部已將提案送交勞動部，建議「有限度」放寬一般住宅、商辦建案進用外勞，並提出振興經濟、促進國人就業，及增進社會公益等三大理由。

營造業曾開放符合政府主導公共工程達1億元以上、或經政府核准獎勵興建工程，或經核定民間參與重大公共建設2億元以上，就可聘僱外勞，但2001年5月16日後政府與民間一律禁止。缺工嚴重下，2003、2005年陸續開放民間、公共工程100億元以上可聘僱外勞。行政院主導下，3月大幅放寬政府公共工程聘僱外勞門檻，由100億大幅調降為10億元。因應新冠疫情，4月中進一步鬆綁，把公共工程進用外勞降到1億元以上，並在8月上路。