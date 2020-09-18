要求公開美豬談判過程 立院決議交付朝野協商

國民黨立法院黨團18日在立法院會提案，擬請總統蔡英文針對放寬美豬美牛進口，至立法院進行國情報告，同時要求行政院公開對美談判開放含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉過程，甚至每月須向立院報告台美雙邊貿易會談進度，經院會決議逕付二讀、交由朝野協商。

立法院第十屆第二會期昨天開議，邀請行政院長蘇貞昌率部會首長列席，並在朝野同意下，專案報告有關開放含瘦肉精美國豬肉及牛肉進口一案並備質詢。蘇揆報告時強調，政府一定會把關好食安、落實標章標示，正值台灣打開國際經貿大門時刻，台灣要勇敢踏出關鍵一步。

國民黨立委全程在場備戰，不時拿出手板，高喊「反萊豬」、「顧健康」、「要透明」、「拒黑箱」等口號。

立委蔣萬安質詢時，質疑民進黨政府聲稱因時空環境改變要開放瘦肉精美豬，究竟那裡改變了？蘇揆回應，第一國際標準訂定，第二過去國民黨政府進口瘦肉精美牛已8年，且國際對瘦肉精的報告都相繼出爐，因此蔡英文在8月28日宣布進一步開放。

蔣萬安說，民進黨政府明知國人大量食用豬肉，卻仍讓民眾吃瘦肉精豬肉。蘇揆回擊，國民黨政府在宣稱瘦肉精沒問題時，蔣萬安還在美國吃美牛和美豬，「所以你有出事嗎？」

立委高虹安則關切衛福部未來如何逐批查驗進口肉品，衛福部長陳時中說，逐批抽驗是「前三批、每批抽」，經過三次檢驗後，再視進口廠商的信用度及成果，放寬檢驗批數，不過，人力經費編列確實不足，將向行政院申請，而邊境查驗人力有81人，未來將擴大與政府訂有合約的實驗室，擴大檢疫量能。

依院會決議，朝野立委後續除了將協商蔡英文來立法院國情報告之外，也要求要求行政院公開對美談判開放瘦肉精美豬的過程，以及針對後續台美雙邊貿易會談，應每月向立法院提交書面報告。