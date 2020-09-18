省錢至上！地價稅優惠 40萬新屋主別錯過

地價稅優惠稅率申請將於9月22日到期，房仲業者指出，去年包含買賣、拍賣、繼承、贈與移轉的房屋超過40萬棟，等於一年有40萬戶新屋主，取得地價稅優惠稅率與一般稅率兩者相差至少四倍，符合優惠稅率條件的屋主、地主，應把握時間提出申請。

根據統計，近年全國地價稅稅收在2013～2015年間每年約700多億元，在2016年因公告地價調漲明顯，2017年起大增至900多億元，2017年達947.8億元的新高，不過近年公告地價調幅趨緩，去年維持在919億元。全台各縣市中，地價稅稅收最高的為台北市，去年為272.7億元，其次為新北市、高雄市，去年分別為145.5億、124.8億元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去一年的建物移轉包括買賣、拍賣、贈與、繼承與其它，總計超過40萬棟，尤其是近年有許多新房子交屋，繼承移轉的數量每年創高，新取得房屋的屋主若符合申請條件，都應該在9月22日前提出申請。

只要符合自用住宅用地條件，地價稅可以從一般用地稅率的10％至55％，降至自用住宅用地稅率為2％，二者相差至少四倍，適用自用住宅用地的優惠稅稅，必須同時符合以下要件：地上房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有；在該地辦竣戶籍登記；為地上房屋沒有出租或營業情形的住宅用地；土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬，以一處為限；都市土地面積以300平方公尺為限，非都市土地面積以700平方公尺為限。

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