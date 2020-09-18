美豬美牛新品項進口 陳時中：前三批皆查驗

民眾黨立委高虹安今天質詢衛福部對進口肉品新品項逐批查驗如何執行。衛福部長陳時中表示，逐批抽驗是「前三批，每批抽」，經過三次檢驗後，再視進口廠商的信用度及成果，放寬檢驗批數。

府院鬆綁含萊劑美豬、30月齡以上美牛輸台，預計明年生效。立法院新會期今天開議，立法院長游錫堃14日主持朝野協商時各黨團達成共識，18日開議當天邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口專案報告並備質詢。

台灣民眾黨立委高虹安今天質詢時問，衛福部長陳時中曾稱新的品項會進行逐批查驗，但若要達到逐批，檢驗批次將超過9,000批次，並問陳時中逐批抽驗要執行多久。

陳時中答詢回應，逐批抽驗是「前三批，每批抽」，經過三次檢驗後，再視進口廠商的信用度及成果，放寬檢驗批數。

高虹安也追問，面對檢驗批數增加，衛福部有無估算人力經費及配合的實驗室。

陳時中表示，經費編列確實不足，將再向行政院申請；邊境查驗人力是81人，未來將擴大與政府訂有合約的實驗室，擴大檢疫量能，除了少數的地方政府沒有相關實驗室量能，其餘都俱全。

高虹安也提到，根據衛福部公告的食品衛生管理工作表，民國108年的「學校外包、學校自製午餐、學校團膳等項目」共有8127家次列管，但僅稽查5175家次，未稽查比率達37%，質疑中央跟地方政府的稽查執行力有問題。

校園肉品查驗 陳時中：不會全面檢驗

農委會主委陳吉仲答詢時說，2016年之前3,700多所的國中、國小食用的學校午餐，不一定是在地的國產食材，但在農委會跟教育部配合後，才讓國產食材的覆蓋率達到6成。

高虹安追問，過去校園的食安檢驗是每學年1次，明年後是否提高抽查頻率，甚至相關試劑廠商的產能是否達到查驗需求。

蘇貞昌表示，他會要求學校跟相關通路嚴格把關，抽檢將視必要性，就像他過去防止非洲豬瘟要求百分之百檢查。

陳時中說，校園的肉品中只要從進口端往下查，如果食品沒有進口美豬，就不會有萊克多巴胺的問題，因此校園中的肉品查驗，最多是抽驗，不會全面檢驗。

高虹安也說，教育部在政府宣布開放進口萊豬當天，就發公文要求各級學校的團膳採用國產肉品，但一紙公文並沒有任何效力跟罰則；現行學校衛生法沒有明文規定禁止瘦肉精，她已經提出學校衛生法、兒少法及幼照法修正草案，詢問教育部是否支持。

教育部長潘文忠僅表示，學校午餐「3章1Q」政策行之多年，學校都以此方向進行，學校衛生法下還有許多辦法，有訂定相關規範。

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