台灣今年GDP成長率 央行上看1.6％

中央銀行17日舉行第三季理監事會，央行總裁楊金龍指出，央行上修今年經濟成長率預估值至1.6％，較6月時發布的預測值1.52％上修0.08個百分點，高於主計總處8月發布的預測值1.56％，但同步認定「保一」（1％以上）無虞。

楊金龍表示，今年經濟成長率預測1.6％，明年則是3.28％，觀察今年年中以來，受惠電子零組件及資通訊產品外銷熱絡，出口成長增溫，但各國邊境管制措施尚未全面鬆綁，外國來台人次銳減，抑制服務輸出。

加上政府啟動振興方案，國人消費信心回溫，零售業營業額恢復成長，預期下半年經濟成長動能回升，隨國內疫情趨緩，及政府對勞工紓困及協助就業措施逐漸發揮成效，是這次上調經濟成長率預估的主因。

楊金龍補充，下半年政府支出續穩健成長，包括政府採購軍品、發放振興抵用券，及加速推動公共建設。其中政府採購軍品及發放振興抵用券，挹注實質政府消費成長動能，預測下半年政府消費年增率3.61％，全年為2.41％。及加速推動公共建設與督促執行效率，預估下半年公共投資成長率14.92％，全年為15.39％。

展望明年，楊金龍認為，因貿易夥伴經濟回穩，加上廠商持續提高在台產能，預期台灣出口成長增溫；隨景氣復甦，民間消費可望溫和成長，民間投資也持續增加，預估2021年經濟成長率將升為3.28％。

央行同時發布今年消費者物價指數（CPI）預測值，CPI及核心CPI年增率分別為-0.20％及0.24％，明年升為0.92％及0.62％。儘管今年CPI為負值，但楊金龍強調，「不會有通縮疑慮」。隨國際原油等原物料價格回升，加上國內消費回溫，今年下半年通膨率可望回穩，明年在全球景氣復甦，國際機構預測油價回升，加以國內消費需求溫和，CPI將跟著上揚。

針對今年房市不畏疫情仍顯熱絡，楊金龍說，每次理監事會，業務局都對房市提出調查研究報告，理事也都提出看法，央行並有專責小組蒐集市場資料，再請在房貸金額占比較大的銀行提供指標、綜合評量。目前看來，高價住宅還是相對保守，一般住宅則較先前樂觀，由負面轉為正面，即央行對房地產時時均密切注意。

央行這次會議，針對房市管制措施的最後一道防線，即豪宅貸款成數上限六成，仍決議不做全面鬆綁。