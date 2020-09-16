搶救少子化！明年育兒津貼加倍 每月發5千元

為尊重家長選擇權，保障每個幼兒都能得到照顧，並減輕家庭育兒負擔，衛生福利部自107年8月1日起推動準公共托育政策，將原托育補助3,000元調高為6,000元，育兒津貼未調整仍維持2,500元，因金額相對托育補助低，家長常有兒童不等值之批評。總統提出「0到6歲國家跟你一起養」政見，基於兒童為國家未來人力資產之理念，並為回應家長對同齡兒童不同補助額度之意見，總統政見酌增托育補助額度1,000元，育兒津貼調高為5,000元，以照顧所有幼兒。

社會家庭署副署長張美美表示，計畫預計明年年中上路，但確切時間仍有待衛福部與教育部開會討論決定後由行政院公告。

未來每個月托育補助額度從原本每月6千元，增加到7千元。育兒津貼則存原本每月2,500元，雙被加碼到5千元。

衛生福利部除積極布建社區公共托育設施外，並推動托育準公共化機制，透過與保母及私立托嬰中心簽約為合作單位，建立價格管理機制及輔導措施，讓家長安心送托。自107年8月1日實施準公共托育服務，迄109年8月底，加入準公共化保母2萬2,058人，簽約率已達91.13％，托嬰中心簽約率達96.71％（加入準公共化私立托嬰中心781家，簽約率95.71％，公設民營托嬰中心及公共家園計248家，簽約率100％），共計提供8萬1,660個公共及準公共托育收托名額。因加入準公共之托育服務單位，由政府監督、輔導與管理，具有一定品質管控，獲得家長信賴與支持，家長使用公共及準公共托育服務高達九成以上，展現公共及準公共化政策成效。

衛生福利部說明，申請托育補助的家長大多為雙薪，因就業關係有送托需求，與申領育兒津貼的家長需求不同，每月補助雖差距2,000元，影響額度每年2.4萬元，3年達7.2萬元。在準公共高簽約率、價格管制及品質控管因素影響下，家長仍會以選擇送托加入準公共之簽約單位為主，故縮短補助金額差距對準公共托育機制影響不大。

（中時 鄭郁蓁）