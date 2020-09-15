敬老人瑞金鎖片 再貴也要買

衛福部社家署最新完成年度「重陽節致贈人瑞金鎖片財物採購案」，不料決標金額逼近4千萬，較去年大增超過六成！社家署坦言，今年新冠疫情爆發後國際金價狂飆，價格走高讓廠商惜售，致兩度流標、第三次招標才成功。官員強調，金鎖片政策不會中斷，未來預算再苦惱也會擠出來。



10月25日就是農曆九月初九「重陽節」，社家署每年依慣例都會邀請總統、衛福部長等長官拜訪百歲人瑞，一般是由總統府頒贈敬老狀、衛福部致贈金鎖片、地方政府及民代則贈送農特產品等地方特色禮物。



究竟有多少人瑞可拿到金鎖片呢？依社家署統計，去年全台人瑞為3,677人，其中四成為男性，有1,480人，另外六成則為女性，有2,197人。而今年截至9月初已增至4,137人，比去年多了13％、將近500人。



社家署分析，人數每年續增主因，一是國人更注意身體保養，二是醫療進步，在藥物控制下人們更容易延長壽命。



根據社家署剛決標的人瑞金鎖片採購案，涵蓋要致贈今年滿百歲人瑞的「兩臺錢重純金金鎖片」、致贈超過百歲人瑞的「0.5臺錢（5分）純金金鎖片」，還有紅色系方絨盒、提袋、中國結繫帶，連工帶料決標金額達3,874.2萬元，較去年決標金額2,365.2萬，高出64％之多，創下五年來最高紀錄。



根據銀樓15日報價，一臺錢黃金賣出價為6,930元。



據了解，今年新冠疫情爆發後國際金價狂飆，市場甚至預測年底有機會站上每盎司2,300美元。社家署副署長李臨鳳坦言，今年決標金額暴增主因正是國際金價居高不下所致，也使得廠商「惜售」，6、7月兩度公告都流標，社家署只能加碼調高預算衝上4,653.2萬元，第三度招標時經過議價，最終以3874.2萬元，趕在重陽節前決標。



李臨鳳說，雖然會擔憂預算吃緊，但很多人瑞過去拜訪時都笑著說，他們要活久一點，一年拿一個金鎖片，分送給兒子、媳婦、孫子女。況且致贈金鎖片是由來已久的敬老活動，深具意義，因此絕不會中斷，明年度社家署也編列了近4千萬的採購預算，以因應明年可能的金價波動。