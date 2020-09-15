砸138億 機捷台北-中壢75分鐘

鐵道局15日表示，耗資138億投入的「機場捷運中壢延伸線工程」，將延伸兩站到中壢火車站，並配合桃園鐵路地下化工程，分兩階段在2028年7月全部完工通車，未來從台北搭機場捷運到中壢車站，最快只要75分鐘。



鐵道局指出，桃園機場捷運已於2017年3月通車，從A1台北車站到A21環北站，直達車約68分鐘，考量環北站距離中壢車站僅2公里，為串連桃園機場、高鐵桃園站及台鐵中壢火車站等交通節點，讓民眾往來能做到無縫接軌，2013年全案修正後拍板投入138億施作，爾後桃園市府力推鐵路地下化，因此通車期程往後延，而額外增加約10多億經費則由桃園市府負擔。



鐵道局解釋，工程由環北站起算，全長約2.06公里，全線採地下化方式前進，路線沿中豐路南行，至中央西路路口設置A22老街溪站，繼續往南於中山路附近左轉穿越民宅至中正路，並在中正路下方設置橫渡線，最終在目前台鐵中壢火車站下方設置A23中壢站。



鐵道局解釋，該站將與未來台鐵地下化中壢車站路線交會共站，台鐵軌道在地下二樓、機捷改在地下三樓。因此捷運路線軌道也配合調整，原規劃以「潛盾工法」穿越，變更以「明挖覆蓋」及「管冪工法」施作。完工日期分作兩階段通車，A22站2023年7月通車，A23站2028年7月通車。



至於目前施工進度，鐵道局說，A22車站工區已完成主體結構，正進行車站建築裝修及水電環控工作；A22車站至橫渡線隧道及軌道已施作完成；另橫渡線上方道路預計年底前完成道路復舊作業。至於A23車站目前正進行健行路的連續壁及淺挖覆蓋作業。



延伸線的「機電工程」，鐵道局指出，是由德國西門子公司帶領團隊去年起展開設計，包含號誌、供電、通訊、月台門、中央監控及維修管理六大子系統，其中號誌系統採用在普通車加裝「通訊式列車控制系統（CBTC）」，是國內首次具有雙號誌系統的列車，困難度遠高於單一車載號誌系統，已經在9月將首輛列車交付廠商，展開改裝作業。