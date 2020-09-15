鐵道局砸138億延伸機捷 2028年中壢雙鐵共構

鐵道局15日說明，耗資138億投入的「機場捷運中壢延伸線工程」，將機捷從目前最後一站環北站（A21），延伸兩站（A22、A23）到中壢火車站，並與台鐵共構，預計A23中壢站2028年完成共構工程通車。

鐵道局說明，「機場捷運中壢延伸線工程」自環北站（A21）起，沿中豐路採地下方式南行，至中央西路路口附近設置老街溪站（A22）後，往南於中山路附近東轉穿越民宅至中正路，在目前臺鐵中壢火車站下方設置捷運中壢車站（A23），長度約2.06公里，總建設經費為138億元。

鐵道局估計，多兩站後，通車時間將多7～8分鐘，未來從台北到中壢車站，搭機場捷運只要75～80分鐘。

鐵道局特別指出，為配合桃園鐵路由高架化改為地下化，因此A23站變更設計由地下2層改為地下3層，捷運路線軌道高程也配合調整，原規劃以「潛盾工法」穿越臺鐵中壢站區，變更為以「明挖覆蓋」及「管冪工法」施作。

因此，完工日期將分作2階段通車，A22站2023年7月通車，A23站2028年7月通車。至於目前施工進度，鐵道局說，目前A22車站工區已完成主體結構，正進行車站建築裝修及水電環控工作；A22車站至橫渡線隧道及軌道已施作完成；另橫渡線上方道路預計於今年底前完成道路復舊作業；A23車站目前正進行健行路之連續壁及淺挖覆蓋作業。

至於延伸線的「機電工程」，鐵道局說，是由德國西門子公司所領銜的團隊已於2019年10月15日開始設計，包含號誌、供電、通訊、月台門、中央監控及維修管理六大子系統，號誌系統採用於普通車加裝通訊式列車控制系統（CBTC），為國內首次具有雙號誌系統之列車，其困難度遠高於單一車載號誌系統，並於今年9月首列車交付廠商開始進行改裝等作業，朝目標邁進。