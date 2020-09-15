技術也要超前部署！政院擬成立資安卓越中心

行政院規劃投入2年新台幣8.18億元成立資安卓越中心，行政院發言人丁怡銘今天說，這個中心要以成為亞太高階資安人才及技術創新基地為目標，從資安前瞻研究、實戰人才養成、實習場域建置、國際合作及技術移轉等5面向著手。

行政院在前瞻基礎建設計畫第三期特別預算中編列2年8.18億元經費，推動「台灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」。

丁怡銘表示，台灣正值推動「DIGI+方案」及 「5+2產業創新計畫」，帶動產業數位升級，資安儼然已成為最重要的基底，須培育充沛資安人才。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，面臨資安挑戰，「人才和技術都要超前部署」，要有前瞻的研發團隊、人才提早養成以及實驗室等場域的擴充。

蔡志宏說，「台灣資安卓越深耕計畫」是一個由行政院資安處、科技部、經濟部、教育部、法務部等的跨部會計畫，科技部主要前瞻資安研發，經濟部負責供應鏈關鍵資安技術，教育部則負責師資擴增，法務部則負責網路鑑識工作。

他指出，資安卓越中心則是在「台灣資安卓越深耕」之下的計畫，由行政院資安處規劃推動，未來將成為資安人才培育、國際交流的總窗口。

至於何時將成立資安卓越中心，蔡志宏說，立法院預算通過後，會先以設立資安中心籌備處方式運作，待資安行政法人法源依據通過後，可能將以資安行政法人形式成立。