8月BEI下滑 銀行暫觀望未看空

台灣金融研訓院發布8月銀行高階主管指數（BEI）為51.0，較7月下降3.41％，雖仍維持在50之上，但其中市場面指數下滑至54.2、月降13.69％，結束連續4個月上揚，反應7月指數過熱。

研訓院認為，銀行高階主管對市場看法已有調整修正，市場面及經營面看法也雙雙下降，但仍守在50以上，代表銀行業者對未來三個月，市場面暫觀望但未看空、經營續保守但仍有期待。

研訓院表示，BEI市場面指數的利率市場8月分項指數達49.4、創今年以來的高點，看法由悲觀轉為接近持平，從近三個月表現來看，分項指數連續三個月走升，創今年以來新高點，央行第三、四季降息的機率降低。銀行高階主管對利率市場信心逐漸恢復當中，但股匯分項指數雙雙大降拖累市場面整體指數。

研訓院指出，經營面指數仍維持50以上，但海外授信企業戶信用狀況疑慮加深，三大主力業務利息收入、手續費及佣金收入、金融交易收入分項指數為今年以來首度同步上揚，其中利息收入分項分數仍在50以下，但為連續第二個月上揚，央行傾向維持現行利率水準，利息收入業務有機會重拾動能。

研訓院強調，銀行高階主管國內外財經情勢及經營環境關注重點，國內外財經情勢重點為，新冠病毒疫情控制情形對全球經濟的影響，全球主要國家實施寬鬆貨幣政策、主要國家因應疫情實施各項紓困政策、中美貿易及科技爭端、「港版國安法」草案通過、國內三家純網銀陸續開業等，對傳統銀行的影響。