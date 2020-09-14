企業最愛碩士生排名曝光 交大超車清大

高教面臨少子化問題，各校招收學士、碩士、博士生的人數，出現不一樣的需求變化。以碩士為例，2019∼2020年，碩士生人數不降反降，比前一年多了111人，但企業對碩士生的需求已趨向保守。《Cheers》雜誌的2020年企業最愛碩士生調查結果顯示，以高科技製造業最積極，需求看漲。而企業最愛碩士生前5強，仍由公立大學包辦，其中台灣大學仍最受歡迎，交通大學則打敗清華大學，名列第4。

Cheers雜誌表示，根據教育部統計，碩士生人數逐年下滑，從99學年度的18萬5,000人高峰，降至107學年度的16萬8,000人，8年間驟減1萬7,000人，減幅達9％。根據統計，2018 ∼ 2019年的碩士生就讀人數為16萬8,092人，但到了2019∼2020年，碩士生人數卻上升至16萬8,203人，比前一年多了111人。不僅如此，全台研究所的數量，也從3,569成長為3,575間。

Cheers自2017年開始進行「企業最愛碩士生調查」，今年調查結果發現，企業對碩士學位人才的需求變得較為保守，但不同產業態度有明顯差異，其中以高科技製造業最積極，需求看漲。

本屆企業最愛碩士生前10強，分別為台灣大學、政治大學、成功大學、交通大學、清華大學、高雄餐飲大學、世新大學、中山大學、台灣藝術大學、輔仁大學。高教龍頭台大穩坐冠軍寶座，今年更獲得英國QS世界大學第66名，創下台大史上最佳排名。

前5名唯一變動，是交大超越清大，重登第4。交大除了維持在「電子電機／資訊工程」學群超車台大的記錄，今年在「醫療／健康／護理」學群排名從去年第24名進步到20名，顯然與陽明大學聯手跨域的效應已然發酵。

結合資通訊與生醫，交大近3年大力發展智慧醫療，2017年設立「智慧醫療推動辦公室」，去年改制為「智慧醫療推動中心」，以銜接產業應用端為亮點，要為台灣培養切合國內所需的生醫人才。明年2月併校後，陽明校區預計也將興建智慧健康大樓及動物中心，在生技醫療及護理領域後勢看漲。

（中時新聞網 徐秀娥）