揭弊者保護 被揭弊者同需保障

《揭弊者保護法》草案可望於立法院新會期被納入優先審議法案，但因此一草案同時納入私部門適用，引起企業界不小的質疑聲浪。中信金融管理學院財經法律學系教授劉邦繡特別指出，歐盟對被揭弊者同樣有身份保密、有效補救等權利，這是行政院提出「揭弊者保護法」草案中被忽略之處，必須兼顧揭弊與被揭弊者的權益保障。

由《工商時報》主辦的「揭弊者保護法實務研討論壇」，特別從企業的角度，探討行政院在去年五月通過的《揭弊者保護法》草案中，有關納入私部門揭弊者相關立法的實務困境與觀點，會中並邀請劉邦繡、法務部廉政署肅貪組組長陳錫柱、全國中小企業總會顧問林榮燦、台大法學院教授許恒達、文化大學法學院院長王志誠等專家出席與會。

工商時報總編輯梁寶華在引言時指出，媒體過去常常扮演第一線揭弊的角色，揭弊者把不法資料傳給媒體，讓記者去負責求證，因此媒體是外部揭弊的重要管道。但是，《揭弊者保護法》雖然納入了私部門適用，卻難免引起黑函滿天飛或挾怨報復的情事，因此希望透過類似論壇的形式，邀請產官學各方專家針對企業實務運作的現況，提出相關論述，以期使此一立法更臻完善。

劉邦繡表示，行政院揭弊者保護法草案中規範，揭弊者必須要「具名」向揭弊機關提出檢舉，這樣才能避免黑函氾濫。

政院版草案中規範私部門揭弊第一層受理機關，為內部主管、負責人，或指定人員，以及檢、警、調等單位，第二層才是民意代表、媒體、公益團體。劉邦繡指出，這是要透過私部門揭弊，來促使公司治理可以良善。

但劉邦繡認為，私部門揭弊後，受雇者和僱傭者的信任關係已經被破壞，行政院草案中並訂有讓揭弊者回復原職的條文，這在實務上是有困難的。他建議，可不須以回復原職為原則，可以給予資遣或退職金的方式讓揭弊者合意終止勞務契約。

同時行政院版本草案中也規定，雇主給付資遣費、退休金、三個月以上補償金之總額，合意終止勞務契約。劉邦繡指出，草案中是給予三個月以上補償金，有下限沒有上限，恐怕也會造成僱傭雙方很難合意，揭弊者就會漫天喊價，卻又沒有裁決機制，且一旦進入民事紛爭，恐又曠日廢時，對企業造成較多困擾。

劉邦繡呼籲，私部門與公部門的揭弊保護，立法上應該有不同方向，公部門揭弊是要維護政府單位的清廉，但是私部門揭弊就是要讓公司治理正常化。

台灣中小企業佔90％以上，如果要求內部揭弊先行的話，可以限制於上市、上櫃公司，因為上市櫃公司有完整的組織架構，否則將虛化公司法授予的公司治理運作。

另外，為避免私部門揭弊成為各方爭奪公司經營權的手段，或是造成黑函滿天飛，劉邦繡建議可以比照日本、英國立法精神，將善良動機納入考量。例如日本規定，揭弊者若造成他人正當利益或公共利益損害，須負民事與刑事責任。

而現在揭弊、爆料的管道眾多，劉邦繡呼籲，不只是揭弊者可能成為弱勢，有時候反過來看，被揭弊者也有可能受到不公正對待，因此必須兼顧雙方權益保障，這是政院版揭弊者保護法草案中所沒有著墨的地方。