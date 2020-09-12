新電價費率14日揭曉 可望連5凍

經濟部將在14日舉行電價費率審議會，由於國際燃料價格持續處於低檔，外界預期電價可能連5凍，維持每度2.6253元。

經濟部每年召開2次電價費率審議會，於每年4月及10月進行調整，並且明定電價調幅天花板為3%。這次電價費率審議會將於9月14日召開。

燃料成本是影響電價的重要因素，近期國際原油價格並未大幅反彈，維持在每桶40美元上下，煤、天然氣價格也處在低檔，外界預料這次電價可能維持凍漲。

由於發電成本減少，再加上6月起實施夏月電價，台電今年前7個月累計盈餘達新台幣80億元。

中央大學管理講座教授梁啟源分析，今年台電雖有盈餘，但隨著疫情影響逐漸減輕、石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）持續減產，未來能源可能由供給過剩變成供不應求，進口能源的價格仍有上漲趨勢，預計這股趨勢會持續到明年年中。

梁啟源表示，考量未來發電成本可能增加，再加上2018年及2019年，電價穩定基金補貼台電虧損，目前剩107.5億元，這次讓電價維持不變，若台電整年下來仍有盈餘，再補進穩定基金裡，會是較好的選擇。

經濟部次長曾文生日前接受媒體採訪時表示，電價審議時除了實質的發電成本，也會考量社會經濟狀況。

曾文生表示，台灣1到8月雖然有疫情影響，但是整體用電量仍然增加，不過，電價審議將反映對明年的預測，未來發電成本的估計，須等專家團體算出來，較能清楚掌握。是否調整，要等委員會開會時再作討論、決定。

2018年上半年，電價從每度新台幣2.5488元，調漲至每度2.6253元後，至今已經連續4次未調整，若這次續未調整，將邁入連5凍。