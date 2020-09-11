台灣邁向超高齡 智慧長照成新解方

由工商時報舉辦的「台灣銀髮族暨健康照護產業高峰論壇」11日在中經院舉行，衛福部長期照顧司司長祝健芳致詞時表示，台灣高齡化速度比預期還快，根據國發會最新人口推估，2025年台灣就會進入超高齡社會，除長期照護外，更要關注帶動的相關產業及可能潛在的問題。

台灣銀髮族暨健康照護產業高峰論壇是由工商時報、元培醫事科技大學、歐立得科技、LUXWELL等公司共同主辦，商發院商業發展與策略研究所所長黃兆仁擔任主持人，元培醫事科技大學校長林志城、國立陽明大學護理學院院長劉影梅、前萬芳醫院副院長、台灣社區醫學會理事長謝瀛華、台灣長照醫學會理事長劉伯恩、歐立德科技總經理侯玉及LUXWELL健康管理創辦人曾明國均出席。

祝健芳指出，根據國發會最新人口推估，原先認為2026年台灣才會進入超高齡社會，但現在提前在2025就會進入超高齡社會，銀髮浪潮即將到來，長照的供應需求非常大，希望未來社會大眾多能健康的終老，越少的人因為疾病關係而失能，希望能壓縮民眾的臥床時間，在終老時是有尊嚴的，生活品質也是好的。

祝健芳說，台灣高齡化進程非常快，超高齡社會的定義是指老年人口占比達20％。環顧世界各國，美國是花20年才進入超高齡社會，亞洲的日本花11年，而台灣卻只有7年，相較於其他各國，台灣社會面對高齡化的壓力更為緊迫。

在培育照顧服務人力的鼓勵措施方面，祝健芳說，這需要從改善薪資、強化職涯與形象提升三方面著手。且因伴隨長照服務需求擴增，長照服務人力及服務單位也持續增加，導入資訊科技提升管理效率已是各長照服務單位急迫的需求。展望未來，長照服務網必須仰賴跨域合作、資源整合，透過大數據分析，結合智慧科技照護，並利用台灣強項的資訊技術管理，才能讓台灣長照走的穩且走的遠。

黃兆仁則說，科技雖然帶給人類便利，卻也帶給人類緊張、壓力，造成非常多的疾病，而銀髮世代的概念就是一定要青春再現，透過「動靜養美」的健康保健，帶給人類更好的生活。