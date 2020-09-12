2020年台灣人口負成長的五個關鍵數據

今（2020）年台灣正式步入人口負成長，人口數量、結構都出現轉折，五大關鍵數據更呈現台灣少子化、高齡化等問題更加嚴峻。

這五大關鍵數據如下：

一、台灣人口高峰已在1月份出現，為2,360萬人，其後逐月減少中。

二、我國人口自然增加（出生－死亡）今年首度出現負成長，1月到8月為－1萬1,228人，人口首度出現負成長。國發會日前公布的最新人口推估也顯示，台灣人口負成長已經提前到來。

三、新生嬰兒數今年將面臨17萬人次的保衛戰。今年1到8月新生嬰兒僅為10萬5,161人，比死亡人數11萬6,389人還要少。

1980年代，每年新生嬰兒數約40萬人，逐年縮減到2019年的17.7萬人次，每年少掉23萬名新生兒，直接受到衝擊的就是各級學校，許多私校將加速退場。2010年適逢虎年，前兩年又遇到金融海嘯、無薪假，導致當年新生兒僅16.6萬人次，今年新生兒可能還會更少。

四、8月份僅有6,583對結婚，數量與2009年9月金融海嘯後無薪假時期差不多。

因新冠肺炎疫情影響，上半年不能舉辦大型室內活動，使得民眾延後或取消結婚宴客的計畫，儘管7月份後防疫新生活，不再有集會活動限制，但是結婚數量卻沒有增加。1月到8月結婚數量為7萬7,252對，較去年同期減少7,188對。

由於我國社會觀念仍是以先結婚、後生子為主，不像歐美國家即使不結婚，也會生小孩，因此今年結婚數量暴減，將讓明年新生嬰兒人數繼續探底。

五、新冠肺炎疫情衝擊，限制外籍人士入境，1月到8月與外籍人士結婚數量僅4,769對，是去年同期的一半左右。同時今年前八個月，社會增加（移民、結婚）人數也呈現負成長，淨移出1萬7,559人。

外籍配偶是我國人口移入的主要來源，更在台灣日漸走向不婚、不生的趨勢中，扮演著提高結婚數量、生育率、人口社會增加的重要角色。2000年最高峰時，我國民眾與外籍人士結婚數量曾達到2萬1,338對。

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