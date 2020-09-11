流感恐加重新冠傳染 莊人祥提醒接種流感疫苗

歐洲研究指出，流感可能會提升新冠肺炎的傳染機率。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這個研究是根據歐洲春天第一波流行時做的模擬研究，裡面有放了參數，的確有提高傳染機率可能性。台灣10月5日起開放接種流感疫苗，今年提供約600萬劑，民眾若不符合公費身分，也可以自行接種自費疫苗。今年受疫情影響，大家做好防護措施，流感的盛行率應該不高。

根據外電報導，一份最新的歐洲研究顯示，流行性感冒恐能讓新型冠狀病毒的傳染率倍增。若一名確診新冠肺炎患者同時也有得流感，就能把2019冠狀病毒疾病傳染給4到5人。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今年流感盛行率不高。

香港「南華早報」指出，由德國「馬克斯普朗克研究所」（Max Planck Institute）與法國「巴斯德研究所」（Pasteur Institute）所做的共同研究顯示，感染新型冠狀病毒的病患能將病傳染給兩人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，得了流感可能散播新冠肺炎，是根據歐洲今年春天第一波流行時所做的大數據模擬研究，其中有放入參數，發現的確感染流感後，感染心冠肺炎機率增加。

莊人祥表示，台灣今年第一季時有一波高峰，但都是境外移入多，十月五日就要開放全民施打流感疫苗，只要符合公費的民眾都可以來施打。民眾有需要自費者，就可以詢問當地醫療院所，先去預定施打。

根據南半球觀察，因為大家都配戴口罩，流感盛行率不會有過去高，除了流感疫苗也有抗病毒藥物，洗手也是必要措施。

（中時 林周義 、 鄭郁蓁）