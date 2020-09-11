安心旅遊經費見底 交長：努力貫徹到10月底

安心旅遊補助經費快不夠，不少還未申請的民眾擔心無法享用。交通部長林佳龍今天接受媒體聯訪表示，好的政策受肯定，會努力貫徹到10月底。

林佳龍上午視察南港轉運站中秋疏運接駁整備，他接受媒體聯訪時，針對安心旅遊補助因經費不足可能提前喊卡，再次談到交通部會積極推動安心旅遊的立場。

林佳龍說，安心旅遊效果非常好，帶來10倍加乘效應，因好的政策受肯定，交通部也會努力落實，將安心旅遊補助貫徹至10月底。

林佳龍表示，立法院將開議，會安排審查紓困3.0預算，如果時間接得上，安心旅遊補助就會從9月底往10月底延長。

觀光局7月起推出的安心國旅，讓民眾可享一次住房新台幣1000元補助，因國旅大爆發，原預計可用到10月底的39億元經費，在8月底已相當吃緊，交通部盤點後，以移緩濟急方式，估計可再挪出16億元，但仍不夠，將積極爭取預算因應。

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