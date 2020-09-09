勞保年金改革掀爭議 政院出面澄清

政院：目前未正式啟動討論任何改革方案

針對勞保年金改革，行政院發言人丁怡銘今（9）日罕見主動表示，雖然有許多學者提供相關意見，但目前絕對沒有正式啟動討論任何改革方案，更絕無所謂將大砍30％事情。政府會挹助財源，確保勞保財務的穩健與永續，並擔負最後的給付責任，所有勞工朋友可以放心。

勞保基金2026年破產，勞動部研擬勞保年金改革，年底前將提出部版草案，勞動部工作坊學者專家主張，所得替代率將從1.55％降到1.3％，且將溯及既往，已經請領老年年金者也將適用，月領金額恐少30％，引發勞團轟離譜，近來網路上更是瘋傳，丁怡銘昨日強調「勞保年改要大砍30％是不實訊息、錯誤的訊息」。

丁怡銘指出，雖然每年都有許多學者提供相關意見，但有關勞保年金，目前絕對沒有正式啟動討論任何方案，更絕無所謂將大砍30％的事情。

勞動部日前也駁斥指出，工作坊為諮詢性質，一切都未定案。有關勞保年金給付大砍非屬事實，也從未朝大幅調整方向研議，將會確保制度穩健，並參考國外作法，採多管齊下研議，「逐步調整，不會一次到位」，在給付部分，一定會兼顧勞工退休生活保障。

有關勞保年金改革，不外乎三大方向：調降所得替代率、延長平均投保薪資的採計期間和調高退休年齡。有關調降所得替代率，目前是1.55％，而當初研議勞保年金時，就曾考慮1.3％，因此，學者主張調降為1.3％並不意外。至於延長平均投保薪資的採計期間，目前是60個月，有學者主張延長至120個月或180個月。

學者估算，如果所得替代率（年資給付率）從現行的1.55％降至1.3％、平均投保薪資採計從60個月延長至180個月，勞保老年年金給付將會少掉1/3到1/4。

舉例來說，原本勞保老年年金月領2.1萬元的人，年改後月領1.5萬元，若溯及既往，目前已經領的人，雖然過去已領的錢不受影響，但接下來也要跟著只領1.5萬元，而根據勞保局統計，截至今年6月底止，目前請領勞保老年年金的有133萬多人。

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