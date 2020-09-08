散裝豬油免標產地？ 阿中：月餅、抓餅都要標

食藥署昨晚深夜悄悄預告修正「動物用藥殘留標準」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」、「散裝食品標示規定第五點」3項草案，正式訂出進口豬肉殘留萊克多巴胺的容許量，引起各界砲轟，衛福部長陳時中今天上午澄清，會在昨天深夜才上網公告，是因為有相關的文字內容需確認，導致行政作業來不及所致。

陳時中今天上午出席衛福部疫情關懷中心護理專業志工聯繫會，接受媒體聯訪時指出，昨晚深夜食藥署才上網公告要修正「動物用藥殘留標準」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」、「散裝食品標示規定第五點」3項草案，是因為行政作業來不及所致，「有相關的文字需確認」。

但食藥署確認3項修正草案的文字至深夜，仍將豬油排除在產地標示列管之內，違背陳時中先前宣示要標示的理念，他指出未來包含月餅、抓餅的相關用油，「相關的散裝豬油還是會朝要標示的方式來做。」

至於國民黨市議員羅智強所質疑的萊克多巴胺殘留量，國內用ppm做為檢測單位，有違Codex採用ppb計量的方式，可能造成國內標準較國際所寬鬆，陳時中也解釋，採用ppm是因為要通過CNS相關規定，且世界上有許多國家也是採用ppm做為檢測單位，國內也有95％的食品標示採用ppm計量，沒有太大問題。

（中時 陳人齊）