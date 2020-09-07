勞保年金恐大減3成？勞動部這樣回應

勞保年金恐大減3成 勞動部三點回應

日前有媒體報導勞動部召開專家學者會議，將在2年內啟動勞保年金改革，把所得替代率從1.55％降到1.3％，換而言之，就是退休金大減3成，引起民眾不滿，對此勞動部以3點回應非屬事實，表示從未朝大幅調整的方向研議。

據勞動部聲明指出，第一，勞部召開工作坊目的是聽取學者專家意見，會議中與會者就各面向充分表述意見，屬於諮詢性質，未如媒體報導就年改方案已有一定結論或共識。

第二，年金改革攸關勞保制度穩健及勞工退休保障，相關制度調整的面向、幅度及適用對象等相互牽動，本部目前審慎評估中，尚未定案，待具體方案研議後，一定會明確對外說明。

第三，為解決勞保財務問題，確保制度穩健，會參考國外作法採多管齊下研議，且相關的配套會逐步調整，不會一次到位，目前就各面向尚在評估中，在給付部分，一定會兼顧勞工退休生活保障。

（中時新聞網 莊楚雯）

勞動部否認大砍勞保年金 勞工悲嗆：定案再抗議就沒救了

勞保年改傳出擬調降所得替代率，老年給付的退休金可能大砍3成，勞動部昨（5）日發聲明澄清，從未朝大幅調整的方向研議。對於政府的說法，勞工們大多表示不相信，「定案再來抗議就沒救了」。有人則嗆問，「勞工是總統心中最軟的一塊，這個謠言你們啥時才要好好澄清？」

勞退基金入不敷出，再不改革就會破產。勞動部長許銘春曾公開說過，不惜丟烏紗帽也要改革。近日勞保年改傳出月退恐溯及既往、所得替代率從1.55％降到1.3％，此調整幅度引發退休或將退休者惶恐。但勞動部昨發聲明澄清，從未朝大幅調整的方向研議，勞保年改方案仍未定案，一定會兼顧勞工退休生活。

勞保局日前也在臉書上貼文說，適用對象與調整面向連動，整體審慎評估中，尚本定案。強調調整方案研議後，會與外界溝通說明，請大家放心。不過，底下網友卻幾乎一面倒不相信政府。

網友痛批，「每次辯說『尚未定案』，但每次定案再來抗議就沒救了。剛就職就開始大刀砍民眾，速戰速決，反正下次選舉還要三年多，到時民眾早就忘了痛。」還有人說，「瘦肉精美豬開放有溝通嗎？溝通只是個笑話……說明就是來硬上……」、「所以勞工是總統心中最軟的一塊，這個謠言你們啥時才要好好澄清」。

也有人質疑政府慣有的政策操作手法，「不查年金貪汙，放風聲砍年金，讓未退休者和退休者先鬥一鬥帶風向。」心有同感的勞工也說，「先利用勞工打軍公教；再利用年輕勞工打老年勞工，政府高層有改嗎？有~~才怪」、「什麼謠言澄清，不是評估中？研議中？這不是進行式嗎？一個勞工年資40幾年才領多少還要砍。一點都不放心，好嗎？」

文章來源：勞保局臉書

（中時新聞網 徐秀娥）