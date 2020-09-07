83萬片偽標口罩遭扣 有多少廠商涉入還要查

有83萬片從中國進口偽標台灣製（MIT）口罩遭海關扣押，但有沒有口罩國家隊涉入還未明。指揮中心今天說，關務資料有4萬多筆，還在比對，事涉廠商商譽，調查清楚才對外說明。

加利科技有限公司涉用中國大陸製口罩混入實名制被司法調查，外界持續關注中國製口罩。中央流行疫情指揮中心物資組長蔡壽洤日前在記者會表示，海關針對非醫用口罩逐批檢查，發現577件、83萬片中國製口罩偽標台灣製造（MIT）遭扣押。

蔡壽洤下午在記者會表示，海關扣留的83萬片偽標口罩，外界關心有沒有國家隊成員，但事關廠商商譽，等調查釐清後也會對外說明。早上詢問關務署，因有4萬多筆資料，還需要時間比對。

媒體質疑查太多，且偽標犯法事實明確，應先公布廠商。蔡壽洤表示，此83萬片口罩都沒有放行，都扣留在海關。目前牽扯到標示不實，會依照相關規定去裁罰，也會函送檢調機關進行後續程序。

中央流行疫情指揮中心也公布加利口罩公司的換貨數字，3天下來已超過143萬片。

有另一家口罩國家隊廠商也從中國進口非醫用口罩，蔡壽洤說，針對從中國進口非醫用口罩的廠商，只要是用做產業、烘焙等正常用途，不是用做醫療用途，都沒有違反規定。

蔡壽洤說，有另一家國家隊廠商進口非醫用口罩，經濟部已經調查，食藥署上週也有初步了解，調查結果會在2週內對外公布，在9月18日會把案子釐清清楚，會向大家好好報告。

蔡壽洤也說，民眾對進口醫療口罩應有一個概念，並非進口就是會混入實名制口罩，需要調查廠商的流向和金流，才能事實釐清。

至於民眾可能分不清楚醫用或非醫用口罩，未來醫用口罩要標示，蔡壽洤表示，以此政策方向執行，細節1個月內公布。