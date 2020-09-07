內政部擬修法 無傷亡小擦撞可先錄影後移車

內政部預告修正道路交通事故處理辦法，如果發生無人傷亡且車輛還能行駛的交通事故時，民眾將不必用粉筆或噴漆標繪車輛位置及現場痕跡，可攝影或錄影記錄後再移置車輛，避免阻礙交通。

內政部日前與交通部、衛生福利部等跨部會預告修正「道路交通事故處理辦法」部分條文。修正草案指出，為避免肇事汽車停在道路上過久影響交通，因此要求將車輛移置路邊，民眾可在肇事地點自行標繪車輛位置。

內政部表示，因多數民眾不會隨身攜帶蠟筆及噴漆等具有標記功能的物品，無法即時完成標繪後移置車輛，恐有違規受罰之虞；考量科技進步，修正草案中明定，無人傷亡且車輛尚能行駛的交通事故，採照相、錄影記錄車輛位置及現場痕跡等證據，也可達原立法標繪功能與目的。

內政部指出，最重要的是，修法後將可降低員警及駕駛人發生二次事故風險，及快速紓解車流壅塞，提高道路安全與順暢。

另外，考量科技進步，監視器及行車資料紀錄器等科學儀器普及，可記錄事故過程的跡證，有助於還原肇事經過。因此修正草案中，增列行車資料紀錄設備作為警察機關得暫時扣留處理的證據資料。

「道路交通事故處理辦法」部分條文修正草案目前還在預告階段，民眾如果對於公告內容有任何意見或修正建議，11月3日前可洽詢內政部警政署。