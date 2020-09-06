美豬美牛進口有何影響 懶人包讓你一次秒懂

總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺的美豬，以及30個月齡以上的美牛進口，2021年元旦實施，引起社會兩極爭議，以下為民眾對開放美豬、美牛的主要疑問，以及政府回應，懶人包可讓讀者對開放含瘦肉精的豬肉政策開放議題，一次秒懂。

一問：開放萊克多巴胺美豬（瘦肉精）是什麼豬肉？

答：制定符合國際標準的萊克多巴胺含量，也就是開放含有國際標準瘦肉精的美國豬肉進口。農委會表示，萊克多巴胺是相對其他藥品，對人體較為無害的添加物。而且美豬其實已經開放進口，但每年進口量佔消費額不到1％。

二、問：含萊克多巴胺的豬內臟可以吃嗎？

答：行政院指出，國人不喜歡冷凍後的豬內臟，如坐月子用到的豬腎等，還是喜歡溫體豬肉和豬內臟。行政院也要求各部會嚴格管理，依法重罰，如果應標而未標將罰3萬至300萬元，標示不實則罰4萬至400萬元，如果是萊克多巴胺超量，最高可罰到2億元。

另外，行政院要依照CODEX制定國際食安標準，但是國外不吃豬內臟，CODEX僅針對豬肌肉、豬肝、豬腎、豬脂肪等4個部位訂定國際安全標準，其餘豬腸、豬腦、豬心、豬血等國人愛吃的內臟部位，則沒有國際標準。

考量到國人的飲食還有坐月子的習慣，決定以最嚴格的標準訂出肌肉及脂（含皮） 0.01 ppm、肝臟0.04 ppm、腎臟0.04 ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01 ppm。這項標準比照日韓、甚至更為嚴格。

三、問：開放含萊克多巴胺美豬進口，台灣豬也可以用萊克多巴胺來飼養？

答：行政院、農委會都強調，採取邊境管制，可以進口含萊克多巴胺的美豬，但國內豬農不能使用萊克多巴胺養豬。政府提供5年100億元的基金，協助豬農升級轉型，把豬肉出口到國際市場。

四、問：國人不愛冷凍豬肉，但是加工食品如貢丸等，會用到萊克多巴胺美豬怎麼辦？

答：教育部已宣布，學校營養午餐只能使用本地豬肉。衛服部則強調，明年開始，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，到餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。即使是一顆貢丸，都要標示清楚，貢丸製造過程中若使用不同來源的豬原料，例如「混」合了美國豬、國產豬以及加拿大的豬，都要一一標明「這一顆貢丸裡」有美國豬、國產豬與加拿大的豬。若為肉攤的散裝肉品、或小吃店使用豬油炒菜，也要用插牌的方式標明清楚「豬來自何方」。

五、問：萊克多巴胺有什麼疑慮？為什麼養豬要用萊克多巴胺？

答：為了讓動物體內的脂肪轉為肌肉，養殖業使用多種乙型腎上腺受體素，提高瘦肉率，萊克多巴胺為其中的一種，有些國家合法使用萊克多巴胺作為激素使用。

農委會主委陳吉仲表示，萊克多巴胺有公認的使用標準，在CODEX的容許量下，每天要吃33塊200公克的肉排，連續吃5到10年，才會超標。

但也有醫生認為，雖然萊克多巴胺豬肉不會造成立即危險，但是攝取過多仍會出現心悸、心血管疾病、手顫抖、血壓上升等症狀。

六、問：為什麼開放30個月齡以上美牛有疑慮？

答：政府已在2012年開放含國際標準的萊克多巴胺美牛進口，但考量美國是狂牛症疫區，因此只開放30個月齡以下的小牛肉進口，美式賣場、火鍋店、市場，都可以買到美牛。這次是開放30個月齡以上的美牛進口。

七、問：為什麼蔡政府要在短時間內以行政措施開放美豬、美牛進口？

答：總統蔡英文表示，在中美貿易戰和新冠肺炎疫情衝擊下，全球供應鏈重組，台灣必須搶占優勢，與美國發展更緊密的貿易關係。例如推動簽署台美雙邊貿易協定（BTA）。

宣布開放美豬、美牛後，美國國務院等單位表示支持，並宣布在9月底由美國國務院舉辦台美經濟與商務對談。