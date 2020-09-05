110年美豬稽查 萊克多巴胺超標最重罰2億

含萊克多巴胺美豬將於明年元旦開放進口，食藥署長吳秀梅說，明年起含豬肉食品將強制標示並加強稽查，除了標示不實、不完整要罰，也將對萊劑超標業者開罰6萬到2億元。

明年元旦起，含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）豬肉將開放進口，衛生福利部部長陳時中今天上午召開記者會公布美豬萊劑限量標準，腎臟、肝臟0.04ppm，肌肉、油脂及其他部位為0.01ppm。

相較國際規定，台灣訂定的標準，除了腎臟低於國際食品法典委員會（Codex）標準0.09ppm外，肌肉、油脂及肝臟均比照Codex標準，另增訂豬腸、豬腦等豬雜碎標準為0.01ppm。

陳時中說，明年元旦起也將要求全台賣場、超市、餐飲小吃店凡是使用到豬肉原料，都要全面標示產地，並強化源頭及後市場稽查，會針對人力需求、檢驗量能、檢驗費用等進行相關規劃，不會增加地方太多負擔。

外界擔心美豬進口後，地方檢驗量能恐不堪負荷，實際上，邊境及地方衛生單位近10年來均逐年稽查豬肉萊劑違規狀況。

根據食藥署調查結果，民國100年至109年邊境共進口1458批豬肉，其中查獲10批含萊劑，100年共8批、102年及106年各1批；豬雜碎方面共進口497批，100年檢出6批、101年8批、102至104年各1批、106年1批；至於市售豬肉狀況，104年至109年稽查萊劑均未檢出。

不過，陳時中強調，明年新制上路後，被發現應標示而未標的業者，衛生單位將依「食安法」開罰新台幣3萬到300萬元、標示不實罰4萬到400萬元；吳秀梅則指出，若豬肉及其產品萊劑含量超過限量標準，將開罰6萬到2億元。

延伸閱讀

帶頭吃美豬？陳時中：我是不得已吃的！

美豬強制標示 政院：嚴查重罰

美豬美牛元旦上路 政院提三大標示要求