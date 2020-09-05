一顆貢丸也要！強制標示豬產地 明年起實施

總統蔡英文上周突襲式公布明年將開放含萊克多巴胺的豬隻進口，但也引發國人嘩然，衛福部日前強調，將要求豬隻強制標示來源國，衛福部今指出，為使豬肉原料原產地資訊透明化，從明年起，包括大賣場、超市、傳統市場、零售通路、餐廳、便當店和小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含肉及可供食用部位（如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）的食品，都要清楚標示豬原料原產地。

陳時中表示，如豬肉乾包裝食品，內容物要標豬肉（西班牙）、豬肉（美國）等，或直接標示或在下面增加標示也可以；直接供應飲食的場所可以標註是哪一國的肉食品；散裝食品則可以用插牌表示等方式，標示也是龐大的工作要讓消費者能夠辨識清楚，確保標示是正確的。

陳時中提及，但對標示清楚，會用示範區域針對不同可能的狀況來示範，同時也可以聽取社會意見，也聽取商家意見「可行性高不高」，跟社會對話。

至於是否會有國外豬肉進口來台灣切割、包裝洗產地？陳時中強調，近來有人反映「在台灣割一刀就算台灣做的意見」，會納入預告來修改，不要在台灣包一包變成台灣做的。

至於2012年美牛開放至今，衛福部是否有稽查、違規率等？陳時中指出，目前稽查來看牛肉的標示合格率是99.9%。

（中時 林良齊）

豬肺、腸、心瘦肉精為何訂0.01ppm？食藥署揭原因

總統府日前宣布開放瘦肉精美豬、美牛進口，其中的豬隻，原僅表示以4大部位（肝、腎、脂肪、肌肉）為主，但今日食藥署公布豬心、肺等其他可食用部位的殘留標準。食藥署表示，之所以會如此訂，依據的來源是《動物用藥殘留標準》中，備註的訂定方式，此次訂在0.01ppm，其實已經比法規更嚴格。

依據世界衛生組織國際食品法典委員會（CODEX），豬隻肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量為0.01ppm、肝為0.04ppm、腎為0.09ppm、脂肪則是0.01ppm，其他部位則未訂定。此次台灣開放豬胃、腸、心、肺、舌、肚、血等其他可食用部位，衛福部長陳時中表示，是考量國人的飲食習慣才決定訂定。

食藥署食品組組長蔡淑貞表示，根據《動物用藥殘留標準》規定，已訂有「肝」或「腎」部位殘留容許量的禽畜種類，「其他可供食用部位」的殘留容許量，除本標準中另有規定者外，應以2種原則適用，此次訂在0.01ppm，其實已經比法規更嚴格。

首先，已訂有肝、腎殘留容許量，且兩者標準一致者，其他可供食用部位的殘留容許量，適用與肝、腎相同標準。 若為已訂有肝、腎殘留容許量，但兩者標準不一致者，其他可供食用部位的殘留容許量，則適用其中較低的殘留容許量標準。

以此來看，台灣若要訂定其他可食用部位的萊克多巴胺容許標準，因肝和腎的標準都為0.04ppm，理應訂在0.04ppm，但考量民眾會擔憂，才改訂為更嚴格的0.01ppm。

（中時 林周義）

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