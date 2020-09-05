公務員提撥率將升至15％ 退撫基金明年調1％

銓敘部4日表示，公務人員退撫基金提撥費率自明年1月1日起，從現行12%，每年調高1%，分3年調整，至112年調高至15%，軍公教退撫基金明年調1%。

銓敘部今(4)日函下達：考試院、行政院已經於109年8月28日會同釐訂公告，公務人員退撫基金提撥費率自明年1月1日起，從現行12%，每年調高1%，分3年調整，至112年調高至15%。軍教人員提撥費率部分，亦經行政院、考試院於同日公告，同步調整。

軍公教人員退撫基金，歷來都沒有照精算最適提撥費率(指收支平衡應提撥之費率)足額提撥，本次調整主要根據退撫基金第7次精算結果，公務人員、教育人員和軍職人員最適提撥費率分別應為26.27%、30.24%及12.34%，與現行提撥費率12%，仍然存在一定差距，經過考試院、行政院依法制程序會同釐訂公告調整，以逐步健全退撫基金財務安全。

銓敘部4日表示，公務人員退撫基金提撥費率自明年1月1日起，從現行12%，每年調高1%，分3年調整，至112年調高至15%，軍公教退撫基金明年調1%。圖／取自銓敘部 臉書

但國防部在2018年送達立去院的軍職人員年金改革財務影響評估報告中卻指出，軍職人員退撫基金已瀕用罄邊緣，未來30年將邁入財政懸崖：軍職人員退撫基金自109年用罄，未來30年內政府需另外編列1兆2,067億元，方能補足其基金收支差額缺口。

（中時新聞網 李俊毅）