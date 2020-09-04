口罩國家隊混陸製 政院：痛心並依法辦理

針對口罩國家隊加利科技混用中國大陸進口口罩，聲稱是員工沒休假才拿符合標準的陸製口罩充數。行政院長蘇貞昌表示，鼓勵廠商可以合法的、高品質的繼續維護台灣的榮譽，同時可以有賺錢獲利，是政府想看到的，至於如果有任何破壞團體榮譽，任何違反國家法律，都由相關主管機關依法辦理。

加利科技獲政府補助口罩國家隊機器一台，並承購低價熔噴布，雖按規定上繳一定數量口罩，但是卻被發顯進口陸製口罩充數。加利科技出來喊冤，說員工過年到現在每個月只休兩天，因此進口高品質的口罩使用。陸製口罩混充事件，引起社會看法兩極化。

蘇貞昌今日表示，口罩國家隊是多少的廠商、國人不眠不休，經過多少時間，才能從當初一天188萬片變成日產一天2,000萬片，可以送給友邦國家，可以讓國人安心。現在竟然有一家廠商，只為了個人的利益，居然還用中國的製品來魚目混珠，甚至於還大辣辣地講東講西，真的讓人痛心，而且把多少人的努力一天蒙塵，我們非常的憤怒，覺得萬萬不可以。

蘇貞昌指出，經濟部報告非常清楚，這一家廠商都還有自己產的口罩在市面盒裝販售，可見他行有餘力，什麼說做得多辛苦等等，並不是事實。第二，經濟部提供給他的口罩原料熔噴布綽綽有餘，比如他做18萬片，政府給他20萬片的原料，他通通都用光光。政府之所以多給他，就是製造過程中如果還有耗損也都給他，他都用光光，卻還說要進口中國的來彌補，顯然也不是。

蘇貞昌說，再進一步是，如果有任何狀況，應該提出來講，什麼都沒有，現在被查到了才唉唉叫，根據相關的法律，這不但是詐欺，而且也是違反了「藥事法」相關的明白規定。所以希望任何人、廠商不要因個人私利，而侵害團隊榮譽，政府一定為國人嚴格把關，不容任何人魚目混珠或混淆視聽，我們的品質絕對守得住，而且口罩國家隊的榮譽也絕對大家分頭來堅守，政府嚴格把關，全民共同防疫，台灣一定是最安全的地方。

至於加利科技要退出國家隊，蘇貞昌認為，國人這麼多的努力，不要被一個人的個人言行所妨礙，相關主管部會都會依法查辦。台灣日產2,000萬片，足足可以安全供給國人，所以早已經放寬，就是任何人已經可以出口口罩，可見什麼做不來、負擔很重，根本不是這樣。所以口罩可以自由進出口，應該明白標示是法律的規定，更不能魚目混珠。

口罩國家隊致贈加利一台口罩機，因無法認定過去是否有混用陸製口罩，而無法追討機器。蘇貞昌表示，日產2,000萬片綽綽有餘，都可以出國去賣了，所以政府也因為大家努力建立口罩國家隊，口罩Made in Taiwan品質之好，所以全世界都跟台灣買，等於是大家努力創造榮譽，全世界不但看得起，而且大大出名。政府鼓勵廠商可以合法的、高品質的繼續維護台灣的榮譽，同時也可以因此有賺錢獲利，也是政府想看到的。至於如果有任何破壞團體榮譽，任何違反國家法律，都由相關主管機關依法辦理。

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