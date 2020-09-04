加利嗆「以國家隊為恥」經部：有藥證都徵用

加利公司負責人林明進昨（3日）晚表示，他以參加國家隊為恥，「趕快把我踢出國家隊」，並指自己不斷被追加產能，不堪負荷；經濟部表示，只要有藥證，生產的口罩就必須被徵用，而每間工廠都有額度。

口罩國家隊加利科技進口中國非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路，遭勒令停工，林明進晚間接受媒體聯訪時表示，為達到口罩需求，必須日以繼夜，導致員工無法休息。

林明進說，剛開始他以國家隊為榮，後來以參加國家隊為恥，而且有兩家口罩廠拒絕繳交負責徵用量，負擔落在「小咖」的國家隊上，產能不堪負荷，「趕快把我們踢出國家隊，員工已經快要受不了了」。

經濟部官員表示，先前疫情嚴峻時，只徵用大廠口罩，後來無論是大廠或小廠，只要有藥證，工廠生產的口罩就要被徵用，目前一天徵用800萬片，按照比例與工廠的產能算出每間工廠的徵用配額。

官員表示，每間工廠都必須要繳齊配額，但沒有嚴格規定一定要日繳，而是定期繳納，他舉例，假設某工廠日額20萬片，當月第一天僅繳納15萬片，仍有5萬片未繳，期限到時必須補齊。

官員指出，徵用量繳齊後，剩餘的、多的口罩才能拿到市場上自由販售，「定量徵用是公平機制，剩下的都可以賣，這是公平的原則」。

對於林明進稱自己的口罩品質優於國家隊，官員也表示，無論品質優劣與否，都不該偽造成台灣製，這是誠信原則。

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